Presupuesto 2026: el proyecto pretende derogar leyes de fondos para universidades, discapacidad y Garrahan

La iniciativa obtuvo 28 firmas en la Comisión de Presupuesto de Diputados, entre ellas seis en disidencia, del PRO, UCR, MID e Innovación Federal

17 de diciembre 2025 · 10:45hs
El Gobierno logró este martes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados la firma del dictamen de mayoría del proyecto del Presupuesto 2026. La ley, extensa por definición, tiene en uno de sus artículos la derogación de dos leyes muy discutidas este año: financiamiento para las Universidades nacionales, de Emergencia en Discapacidad y los fondos para el Garrahan.

Se convocó una sesión en Diputados para el miércoles 17 de diciembre

La iniciativa obtuvo 28 firmas, entre ellas seis en disidencia, del PRO, UCR, MID e Innovación Federal, provenientes de los diputados de La Libertad Avanza y de sus socios parlamentarios del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo. La propuesta proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 5% y una inflación anual de 10,1%, buscando un superávit fiscal de 1,5% del PBI.

El camino de las leyes de financiamiento para las Universidades nacionales, de Emergencia en Discapacidad y los fondos para el Garrahan tuvo un largo recorrido durante este año. Ambas normas fueron aprobadas e insistidas por el Congreso con mayorías superiores a los dos tercios, luego de haber sido vetadas por el presidente Javier Milei.

Anteriormente, la Justicia Federal declaró inválido el decreto que suspendió la ley de Emergencia en Discapacidad y ordenó su aplicación, que apunta a no cumplirse. La medida hizo lugar a un amparo colectivo, luego de que la norma quedó suspendida por un decreto del Ejecutivo hasta que el Congreso especificara de dónde saldrían los fondos.

La derogación de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario

El proyecto actual establece la derogación de la ley de financiamiento para las Universidades nacionales, la ley de Emergencia en Discapacidad y los fondos para el Garrahan.

La ley de financiamiento universitario tenía como objetivo recomponer los salarios docentes y no docentes según la inflación; la actualización de los gastos de funcionamiento y la creación de fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas. También, fijaba un esquema de financiamiento progresivo, del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031.

Respecto a la ley de Emergencia en Discapacidad y los fondos para el Garrahan, en ella se sostenía el derecho a la salud, educación y rehabilitación de personas con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias, donde el Estado argentino está obligado a cumplir con los estándares constitucionales e internacionales que garantizan la protección integral de los grupos más vulnerables.

De todos modos, este martes, el presidente del bloque de Fuerza Patria, Germán Martínez, expresó que su espacio no acompañará ni el Presupuesto ni la ley de Inocencia Fiscal y presentará un dictamen propio: “Fue responsabilidad del Gobierno no tener presupuesto en 2024 y 2025 para manejarse con mayor discrecionalidad. Ahora quieren un Presupuesto, pero necesitamos otro presupuesto”. También cuestionó la derogación del 6% de financiamiento educativo y la eliminación de partidas para educación técnica.

Nicolás Massot, referente del interbloque Unidos, criticó las prioridades del proyecto oficial: “Hay plata para bajar impuestos a operaciones inmobiliarias y para reducir cargas a empresas, pero no hay para el Garrahan, las universidades ni las personas con discapacidad”.

No obstante, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, sostuvo que el objetivo es “darle claridad a los argentinos y a los inversores del mundo para que vean que la Argentina de Milei es seria”.

