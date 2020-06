Luego de una intensa jornada de reuniones virtuales con intendentes y presidentes comunales de la provincia, en particular del Gran Santa Fe y el Gran Rosario, además de una videoconferencia con el presidente Alberto Fernández, el gobernador Omar Perotti definió detalles este jueves sobre las nuevas actividades autorizadas en el territorio santafesino, pero con especial hincapié, entre otras habilitaciones, en la apertura de bares y restoranes.

Tal como adelantó UNO Santa Fe en su edición del miércoles, Omar Perotti anticipó la forma en que los bares y restós podrían volver a tener sus mesas con clientes, obviamente, con capacidad reducida; este jueves indicó que las "habilitaciones irían desde un 30 a un 50 por ciento de la superficie de los locales". Y en ese contexto, este medio digital accedió al protocolo confeccionado y sugerido en los últimos días por la Asociación Empresaria, Hotelera y Gastronómica de Santa Fe (AEHG) a la Municipalidad, con la finalidad de ganar tiempo en pos de la reapertura comercial, que aún no tiene fecha prevista.

"Tras los anuncios del gobernador, y a la espera del decreto de Nación, seguramente vamos a solicitar un reunión con carácter de urgente para el día lunes con autoridades municipales", indicaron fuentes allegadas a la AEHG. Mientras tanto, el municipio local ya tiene en sus manos el protocolo de higiene y seguridad presentado por los gastronómicos para la operación de bares y restós.

Finalmente en la mañana de este viernes y a través de la Decisión Administrativa 968/2020 el gobierno nacional habilitó la apertura de bares y restoranes en todo el territorio de la provincia de Santa Fe y manifiesta que "la provincia ha solicitado la excepción al aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular en los términos de los artículos 4º y 10º del citado decreto, en relación con diversas actividades y servicios y ha acompañado el protocolo pertinente para las actividades y servicios respecto de los cuales solicita la excepción."

En el Anexo 2 de la decisión publicada en el Boletín Oficial, se establece que las actividades se llevarán adelante teniendo en cuenta que sería:

• Con modalidad de reserva previa, garantizando el debido distanciamiento social entre los comensales, los que deberán concurrir por sus propios medios, pudiendo ocuparse simultáneamente hasta un máximo del 50% de la capacidad de los locales;

• Arbitrando medidas para desinfectar el calzado de los asistentes; y la limpieza y desinfección de las superficies y objetos de uso frecuente, antes de la apertura, periódicamente durante el horario en el que las instalaciones permanezcan abiertas y al cierre;

• Uso obligatorio y de manera correcta por parte del personal del establecimiento de los elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón.

A la espera de las autorizaciones

Una vez autorizadas las actividades, ya con la confirmación del gobierno nacional, luego a través de un decreto de provincia, faltará que los establecimiento gastronómicos agreguen al protocolo en cuestión, en negrita y mayúsculas, lo que el mismo gobernador solicitó este jueves en conferencia de prensa: un registro de clientes. "Es fundamental que en la actividad gastronómica, cada responsable de bares o restó, tenga siempre un registro de clientes para el seguimiento de cualquier instancia de contagio, a fines de saber y poder tener el hilo de contacto con cada una de las personas que en el futuro puedan dar positivo de Covid-19", aseveró Perotti.

"Esto es algo que nos llevará tiempo implementar, pero nos dará tranquilidad para que este tipo de actividades puedan abrir sus puertas y continuar en el tiempo sin volver atrás en las habilitaciones", agregó el gobernador y continuó: "Para esta actividad se fijarían horarios tentativos de 7 a 23, siempre con la tarea coordinada con municipios y comunas".

En definitiva, las habilitaciones requerirán de protocolos del Ministerio de Trabajo provincial, luego de la autorización que anunciaría la Jefatura de Gabinete de Nación en las próximas horas. Para dichas actividades, se fijarían horarios tentativos, de 7 a 23.

“Esperamos que las actividades que estamos autorizando, hayan llegado para quedarse, pero hay que tener en claro que en todas estas etapas, es fundamental las conductas y actitudes de cada santafesino frente a los cuidados propios y de terceros; de eso depende la continuidad de la buena instancia sanitaria que transita la provincia de Santa Fe", finalizó Omar Perotti.

Vale recordar, que el sector gastronómico había arrancado la semana con muchas expectativas y esperaba con ansias el anuncio de la re apertura de los locales, algo que finalmente no sucedió, ya que los anuncios de Nación se limitaron en la modalidad "take away", o más conocido como "comidas para llevar".