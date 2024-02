Cómo seguirá el tiempo en Santa Fe tras el alivio: hasta cuándo continuarán las lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada de poca amplitud térmica , con temperaturas máximas de 26° C y una mínima de 18° C, con humedad del 86% y presión de 1017.3 hPa . El cielo estará mayormente nublado, con algunos mejoramientos temporales.

Dengue en Santa Fe: en una semana se duplicaron los infectados y ya no se realizan análisis para confirmar casos

Para el resto del fin de semana, el SMN prevé que las lluvias continúen, con tormentas aisladas para la mañana del domingo y probabilidad de que aumenten su intensidad durante la tarde, en otra jornada de poca amplitud térmica.

Para el lunes, se pronostican lluvias de mayor a menor intensidad durante el día, con cielo mayormente nublado y algunos mejoramientos temporales. Mientras que el martes se espera una extensión de la inestabilidad, al menos durante las primeras horas de la jornada.

En lo que respecta a la temperatura, el alivió seguirá, con mínimas de 19° C y máximas de 28° C, que recién aumentarán a partir del miércoles. A partir de la mitad de la semana próxima, se espera que regresé el calor, así como las sensaciones térmicas por encima de los 32° C.

LEER MÁS: Llegó el alivio a Santa Fe: bajó la temperatura y emitieron un alerta meteorológico por tormentas