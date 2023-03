Desde el ministerio de Defensa explicaron por qué no pueden intervenir las Fuerzas Armadas en Rosario

Más del 60% de los comercios de Santa Fe cree que sus ventas aumentarán, pero el 88% no sumará nuevos empleados

Al respecto de estas excepciones, el funcionario detalló que se trata de "tareas de sostenimiento, logística, en el peor de los casos dictando el Estado de sitio, o en estado de conmoción si se encontrara desbordado todo el resto. También en catástrofe o emergencia, como en la inundación de Santa Fe".

Pese a esto, aclaró que "las Fuerzas Armadas no se preparan para estas acciones".

Rossi criticó a los dirigentes de la oposición, en particular a Patricia Bullrich, manifestando que "una de las voces que dice que hay que poner las fuerzas armadas también dice que hay que cambiar las Malvinas por las vacunas Pfizer. Esa se la dejan pasar, tienen menos eco. Es la misma voz y tiene el mismo tipo de coherencia". La frase a la que hace alusión Rossi fue dicha por la presidenta del PRO en abril del 2021, cuando criticó el manejo de la pandemia por parte del gobierno nacional.

"Es un problema complejo, hay que intervenir más. Uno no saca un tornillo con un martillo, las Fuerzas Armadas no están hechas para eso ¿Cómo funcionó eso en Colombia y México? Mal. En Estados Unidos las Fuerzas Armadas no combaten el narcotráfico", puntualizó.

"Cuando termina la guerra fría, desde Estados Unidos despliegan la doctrina de que las Fuerzas Armadas de América Latina tenían que combatir al comunismo o los que les parecía mal políticamente. Eso en Argentina se mezcló con su propio ciclo de golpismo militar, y tuvimos las consecuencias funestas que tuvimos", recordó.