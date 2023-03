Graves incidentes en el barrio del nene de 11 años asesinado en Rosario: los vecinos fueron a buscar a los narcos

Esto generó una reacción en escala por parte de los vecinos. Cada vez más habitantes del barrio se fueron acercando al lugar con el propósito de destruir la vivienda. Con herramientas precarias, e incluso con sus propias manos, varios vecinos comenzaron a demoler el domicilio del denominado "El Salteño", a quien sindicaron como uno de los responsables del narcomenudeo del barrio.

Así derribaba la casa del narco el padre del nene asesinado

Las imágenes quedaron registradas -en vivo- por medios nacionales que se habían acercado al lugar, en el marco de una investigación sobre la violencia en Rosario, tema que se puso en agenda pública luego de la amenaza a Messi y la balacera al supermercado propiedad del padre de Antonela Roccuzzo, su esposa.

A medida que iba llegando más gente, también se sumaban más patrulleros con policías para evitar una escalada mayor. Efectivos dispararon incluso balas de goma para dispersar a la multitud. Finalmente, lograron llevarse al hombre. También demoraron a otras dos mujeres.

Algunos vecinos del barrio, entre ellos el papá del nene fallecido, mostraron heridas producto de las balas de goma.

Un nene muerto y tres chicos heridos

Este fin de semana, desconocidos abrieron fuego contra personas que estaban en una vereda y mataron a un nene de 11 años, en tanto que entre los heridos hay dos nenes de 13 y una nena de 2. Ocurrió este domingo por la madrugada en Cabal al 1300 bis, en la zona norte de Rosario.

Máximo Jerez (11 años) y otros tres chicos (dos de 13 y una nena de 2 años) fueron víctimas del ataque a balazos.

Según la información preliminar, los chicos estaban en una fiesta de cumpleaños cuando pasaron una o más personas y comenzaron a dispararles. Los cuatro chicos fueron llevados al Hospital de Niños Zona Norte, donde Máximo llegó sin vida. La nena de 2 años arribó con una bala en el brazo y dos chicos de 13 con heridas en el pecho y en la boca. Los tres seguían con pronóstico reservado.

Incidentes en el barrio del menor asesinado

"Quiero justicia para que no haya mas Máximos. No queremos otro Máximo en en el barrio estamos tan cansados de todo, cansados de que nos roben y de que mueran los chicos", dijo Antonia, tía del chico fallecido. Agregó: "Mi sobrino no está más, me lo mataron y el barrio está todo de luto, enojados. Era una excelente nene, no se metía con nadie, era sano y ahora hay un equipo de Los Pumas de la (categoría) 2011 llorando y doloridos".

Consultado sobre los avances del caso, el fiscal Adrián Spelta evaluó: "La presencia de niños era generalmente un obstáculo o un código para evitar este tipo de ataques, hoy ya no".

"Evidentemente, hay un conflicto con una banda particular en ese punto neurálgico de la ciudad, un conflicto que desencadenó una balacera que ya no tiene límites, porque se corrieron todos los límites", sostuvo el funcionario judicial.