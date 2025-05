Las tres figuras del Apertura que Costas quiere en Racing

La próxima semana recibirá a Fortaleza de Brasil y necesitará al menos un empate para quedarse con el primer puesto del Grupo E. Más allá de este gran presente internacional, Costas es consciente de que el plantel necesita reforzarse si quiere ser un verdadero candidato a levantar la segunda Libertadores en la historia del club. El último mercado no fue del todo positivo y, por eso, ya comenzó a planificar el próximo.

Costas ya piensa en potenciar a Racing

El entrenador Gustavo Costas apuntó a varias posiciones clave: un extremo o un centrodelantero que ofrezca mayor recambio que Adrián Balboa para suplir a Maravilla Martínez, un volante creativo, un zaguero central y un jugador polifuncional que pueda cumplir el rol mixto de líbero y mediocampista, como lo hace actualmente Santiago Sosa.

En ese contexto, Racing ya tiene en carpeta a tres futbolistas que militan en el fútbol argentino: Johan Romaña (San Lorenzo), Sebastián Villa (Independiente Rivadavia) y Marcelino Moreno (Lanús). Los tres fueron figuras en sus respectivos equipos durante el último semestre. Villa y Moreno tienen contrato vigente hasta diciembre de 2026, mientras que el vínculo del colombiano Romaña finaliza a mediados del mismo año.

Respecto a Villa, su posible llegada genera controversia. Desde la llegada de Diego Milito a la dirigencia, Sebastián Saja —actual director deportivo del club— había descartado su incorporación por su situación judicial: el ex Boca fue denunciado por abuso sexual y violencia de género, y en su momento se dejó en claro que no estaba en los planes de la institución.

Por otro lado, Marcelino Moreno aparece como una alternativa interesante para potenciar la creación de juego. El ex-Atlanta United puede desempeñarse tanto como mediapunta como extremo por izquierda, y su capacidad técnica podría ser clave para destrabar partidos cerrados.

Finalmente, Johan Romaña es una debilidad de Costas. El zaguero ya fue dirigido por el técnico en Guaraní de Paraguay y entre ambos existe un fuerte vínculo personal. "Yo lo amo a él. Me aguantó en Guaraní cuando el presidente me quería devolver y lo convenció. Pasé de ser relleno a refuerzo. Cuando nos cruzamos me dice 'vos sos mi hijo colombiano' y yo lo considero un padre del fútbol", confesó el propio defensor hace unas semanas.

Con el objetivo claro y el mercado de pases por delante, Racing comienza a mover sus piezas para soñar con una Libertadores que no parece tan lejana.