Luego de las nuevas medidas dispuestas desde el pasado sábado 12 de septiembre y hasta el 26, ante el aumento de casos de Covid-19, para la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé, el sector del comercio fue el primero que salió a pedir que se revean ya que estaba poco clara la puesta en marcha de la normativa, pero también porque después la modalidad de trabajo no sería la misma para todos, algunos no podían abrir sus puertas.

Específicamente desde el municipio se informó que el comercio minorista de rubros no esenciales, podría funcionar solo en locales de proximidad y de 14 a 19.30. Para aquellos locales que funcionen en la zona céntrica (delimitada por Suipacha, Urquiza, General López, Rivadavia y 27 de Febrero) solo estará habilitada la venta a través de delivery o take away. Para el resto de la ciudad, además de esas dos modalidades, se habilita la venta presencial.

El comunicado completo

"El esfuerzo conjunto es prioridad"

La situación actual nos interpela como sector y nos obliga a analizar el impacto de las medidas que toma el Gobierno en este momento tan difícil.

Es menester tener en cuenta lo realizado al inicio de la pandemia cuando se salió de la primera fase para comenzar a implementar metodologías de atención al público en horario que no se superpusiera con la actividad bancaria. En aquella ocasión fue de 13 a 18.

En la actualidad, el aparato productivo en general y el comercio en particular, sufren un proceso de seis meses de retracción a causa de este flagelo y es necesario adecuar instrumentos que permitan trabajar en forma presencial en toda la ciudad. Se pudo en aquel momento, se podrá hoy.

Concretamente, proponemos que el microcentro santafesino, desde el próximo lunes 21, atienda a sus clientes de 14 a 19.30 al igual que el resto de la ciudad para iniciar un proceso de “normalización” que nos permita retomar el horario de 10 a 18 a partir de la semana que inicia el 28 del corriente mes. Es importante destacar que incluimos la atención de los mayoristas no esenciales, en dicho rango horario, por ser quienes proveen al comercio de cercanía en nuestra región.

El 70% de los comercios está atendiendo a sus clientes, cumpliendo los protocolos respectivos y queremos expresar nuestra posición de apoyar el reclamo del 30% restante para igualar las condiciones de sustento de la actividad.

Aceptamos las restricciones horarias y acompañamos el cuidado de la salud de nuestra población, solo insistimos en la igualdad de condiciones para quienes componen nuestro sector.