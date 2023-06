El intendente de Rosario propone "llevar los colectivos a la Plaza de Mayo para que nos entiendan"

Pablo Javkin intendente de la ciudad de Rosario.jpg Pablo Javkin, intendente de la ciudad de Rosario. Gentileza: La Capital.

"Es un escándalo lo que está pasando porque hasta ayer (lunes) a las 23 había paro y, de golpe, no hay paro. A lo mejor vamos a tener que llevar todos los colectivos del interior a la Plaza de Mayo para que se entienda y esta es la sensación de todos los intendentes, de todos los partidos", cuestionó Javkin al hacer alusión a la resolución dispar de Nación.

En ese sentido, graficó: "Fíjense cómo funciona el país: hace tres semanas los gremios estaban en una conciliación obligatoria, decretaron un paro y a las 11 de la noche apareció la plata para el Amba (Área Metropolitana de Buenos Aires); más clarito que hay dos Argentinas no puede haber".

Recalcó: "Lo único que importó ayer fue resolver el problema del Amba, que es donde funciona el poder en el país de acuerdo al reflejo de los medios. Ya lo decía Belgrano hace más de 200 años: tenemos un país que sólo importa lo que pasa en Buenos Aires, mientras que todos los demás nos jodemos y jodemos a todo el resto como está pasado, a excepción de Córdoba, donde tiene una elección la semana que viene y el gremio participa de la lista del candidato".

Por otra parte, aclaró que no responsabiliza por esta drástica medida al titular de la cartera de Transporte, el rosarino Diego Giuliano, al entender que responde como funcionario al gobierno de turno. "No hago cargo al ministro porque sé que conoce el problema y ya hablé con él, pero representa al gobierno. Esperemos encontrar una solución porque si no, va a pasar lo que pasó en 2020", señaló en alusión al paro que dejó sin colectivos a Rosario durante un período extenso, mientras en el Amba hubo acuerdo y fondos.

Por eso, le reclamó a la Nación que ponga los fondos para destrabar el conflicto paritario. "Ese acuerdo se resuelve con fondos de la Nación, ¿y el resto del país qué? ¿Es el gobierno nacional o del Amba? Hacemos todos los esfuerzos que hay que hacer y estamos convencidos que hay que hacerlos, pero no entendemos por qué Nación pone todo el dinero en el Amba y deja sin nada al interior", se preguntó.

