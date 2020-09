Funcionarios y comerciantes se reunieron en busca de una salida luego de la protesta

Esta mañana se concentraron comerciantes no esenciales y dueños de gimnasios frente a la Casa de Gobierno para manifestarse en contra de las medidas anunciadas por el Ejecutivo el viernes. Hubo momentos de tensión, cuando un grupo de dueños de locales comerciales intentó entrar por la fuerza al lugar. Se reforzó la presencia de guardias de seguridad y policías en la entrada.

Finalmente tres referentes fueron recibidos por el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, y el secretario de Relaciones Territoriales y Protocolo, Alejandro Bento. En ese momento el centenar de personas que estaba reclamando quedó aguardando en la plaza con carteles y altavoz de forma más pacífica.

La reunión se llevó adelante en el hall de Casa de Gobierno, con los presentes parados allí por más de media hora. Marcelo Visuara, representante de gimnasios de la ciudad, dijo sobre el encuentro con los funcionarios: "Se abrió un canal de diálogo desde el gobierno provincial en conjunto con la Municipalidad para ver si por lo menos vamos a trabajar con restricciones de horarios. Lo que propusimos es funcionar lunes, miércoles y viernes en algunos horarios. Martes y jueves en otro horario. Y cerrar sábados y domingos para evitar circulación de gente. Apoyamos la prevención al evitar que la gente se aglomere en plazas y parques y que tenga lugares seguros donde realmente se puedan encontrar los nexos, en casos de contagios, como serían los gimnasios. Está claro que de ahora en más el desarrollo de la vida normal tiene que ser así".

"No podemos ir por la postura de abrir igual, o no abrir; apoyamos a los que abran y a los que no también. No nos podemos poner en abogados del diablo en ese sentido", agregó.

La postura del comercio no esencial fue en general más determinante: "Los que estamos en la peatonal hemos seguido el protocolo a rajatabla, estamos blanqueados y a la vista, eso se puede ver y continúa. No podemos seguir cerrando ni limitándonos y lo entendieron (los funcionarios). Esta semana se van a comunicar. Estamos pacíficamente hablando con el intendente de la ciudad de Santa Fe al que le llevamos una carta firmada por todos los comerciantes antes de que se tomara esta resolución. No queremos más préstamos, los subsidios que dan son muy bajos y no nos sirven. Necesitamos una solución, y si la solución es no abrir está bien, pero lo único que nos queda es abrir igual", dijo Andrea Soria, representantes de comerciantes no esenciales.

"Vamos a abrir igual porque no podemos sostenerlo más. Bento y Aviano nos dijeron que van a hablar con la Municipalidad y con el gobernador para expresar todo lo que les dijimos; que el comercio y los gimnasios no tienen la culpa del Covid-19; que hemos respetado correctamente los protocolos; que no han controlado en otros sectores donde deberían haberlo hecho y que nosotros no tenemos por qué pagar los platos rotos de lo que no se hizo bien en su momento. Ahora no podemos sacar más préstamos y no tenemos cómo sostenernos, así que vamos a abrir igual", sostuvo. Las palabras fueron aplaudidas en gran medida por los manifestantes. Otros, expresaron a UNO su preocupación por estas acciones ya que temen posibles multas que tampoco podrán pagar.

Por último, desde los gimnasios adelantaron a este medio que mañana darán clases gratuitas en la Plaza 25 de Mayo cerca de las 14 a modo de protesta. Los comerciantes esperan definiciones de la Municipalidad, pero aseguraron que en gran medida abrirán con normalidad en la zona céntrica.