Jueves primaveral en la ciudad de Santa Fe con una jornada a pleno sol Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona 9 de octubre 2025 · 07:31hs

José Busiemi

El comienzo de jueves en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, viento y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 13.9º y se espera que la máxima alcance los 31º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y si bien se mantiene la configuración de masas de aire de los últimos días, se observa una pérdida gradual de la estabilidad del sistema, no obstante ellos, la jornada de hoy debería mantenerse mayormente soleada. Por otro lado, a partir de mañana las condiciones deberían ir ganando inestabilidad gradualmente y con ello el aumento de la nubosidad debería ser más significativo, esperándose algunas lluvias de diversas intensidades entre la noche del sábado y primeras horas del domingo, para luego tender a mejorar por el ingreso del sistema frío. Respecto de las temperaturas, se observa que mantienen la tendencia de gradual ascenso, debido al aporte superficial de aire cálido y seco, mientras que a partir del domingo debería presentarse un suave descenso de los registros propio del ingreso de aire frío.

Viernes con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable en aumento y condiciones relativamente estables, con tendencia gradual a inestabilizarse. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 14º y máxima 32º. Vientos moderados del sector norte/noreste, incrementándose a regulares por momentos, durante el transcurso de la jornada.

En tanto el fin de semana se espera un sábado con cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramiento temporales y con condiciones algo inestables a inestables con la posibilidad de lluvias débiles a moderadas hacia la tarde/noche o la noche. Temperaturas en ascenso: mínima 17º y máxima 34º. Vientos moderados a regulares por momentos del sector nor/noreste, rotando al nor/noroeste y luego al sur/suroeste. Por último, domingo con cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse durante la jornada y con condiciones algo inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas, durante las primeras horas del día. Temperaturas en descenso: mínima 10º y máxima 25º. Vientos moderados a regulares por momentos del sector sur/suroeste, rotando al suroeste y disminuyendo gradualmente su intensidad. • LEER MÁS: Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región