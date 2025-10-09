Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Jueves primaveral en la ciudad de Santa Fe con una jornada a pleno sol

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

9 de octubre 2025 · 07:31hs
Jueves primaveral en la ciudad de Santa Fe con una jornada a pleno sol

José Busiemi

El comienzo de jueves en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, viento y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 13.9º y se espera que la máxima alcance los 31º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y si bien se mantiene la configuración de masas de aire de los últimos días, se observa una pérdida gradual de la estabilidad del sistema, no obstante ellos, la jornada de hoy debería mantenerse mayormente soleada. Por otro lado, a partir de mañana las condiciones deberían ir ganando inestabilidad gradualmente y con ello el aumento de la nubosidad debería ser más significativo, esperándose algunas lluvias de diversas intensidades entre la noche del sábado y primeras horas del domingo, para luego tender a mejorar por el ingreso del sistema frío. Respecto de las temperaturas, se observa que mantienen la tendencia de gradual ascenso, debido al aporte superficial de aire cálido y seco, mientras que a partir del domingo debería presentarse un suave descenso de los registros propio del ingreso de aire frío.

Viernes con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable en aumento y condiciones relativamente estables, con tendencia gradual a inestabilizarse. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 14º y máxima 32º. Vientos moderados del sector norte/noreste, incrementándose a regulares por momentos, durante el transcurso de la jornada.

En tanto el fin de semana se espera un sábado con cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramiento temporales y con condiciones algo inestables a inestables con la posibilidad de lluvias débiles a moderadas hacia la tarde/noche o la noche. Temperaturas en ascenso: mínima 17º y máxima 34º. Vientos moderados a regulares por momentos del sector nor/noreste, rotando al nor/noroeste y luego al sur/suroeste.

Por último, domingo con cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse durante la jornada y con condiciones algo inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas, durante las primeras horas del día. Temperaturas en descenso: mínima 10º y máxima 25º. Vientos moderados a regulares por momentos del sector sur/suroeste, rotando al suroeste y disminuyendo gradualmente su intensidad.

• LEER MÁS: Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región

Santa Fe jueves ciudad
Noticias relacionadas
Los diversos servicios de la Municipalidad de Santa Fe por el feriado

Servicios de la Municipalidad previstos para el feriado del viernes 10 de octubre en Santa Fe

Las imágenes de lo que será la Estación Policial Sur, en el Parque Garay de la ciudad de Santa Fe

Santa Fe suma infraestructura para la seguridad: licitan la Estación Policial Norte

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

miguel russo y su paso por colon: una etapa que marco el inicio de un tecnico de elite

Miguel Russo y su paso por Colón: una etapa que marcó el inicio de un técnico de elite

Lo último

Spahn, sobre el bajón de Unión: No hay preocupación, hay ocupación

Spahn, sobre el bajón de Unión: "No hay preocupación, hay ocupación"

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Último Momento
Spahn, sobre el bajón de Unión: No hay preocupación, hay ocupación

Spahn, sobre el bajón de Unión: "No hay preocupación, hay ocupación"

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

El Premio Nobel de Literatura 2025 es para el escritor húngaro László Krasznahorkai

El Premio Nobel de Literatura 2025 es para el escritor húngaro László Krasznahorkai

Ovación
Miguel Ángel Russo será velado en La Bombonera

Miguel Ángel Russo será velado en La Bombonera

Colón despidió con un sentido mensaje de reconocimiento a Miguel Russo

Colón despidió con un sentido mensaje de reconocimiento a Miguel Russo

El mensaje de Úbeda por la muerte de Russo: Maestro, amigo y hermano

El mensaje de Úbeda por la muerte de Russo: "Maestro, amigo y hermano"

Miguel Russo y su paso por Colón: una etapa que marcó el inicio de un técnico de elite

Miguel Russo y su paso por Colón: una etapa que marcó el inicio de un técnico de elite

Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

Policiales
Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos