La CGT Regional Santa Fe marcha contra la reforma laboral: movilización y acto en Bulevar Gálvez y Rivadavia

La marcha comenzó a las 17.30, desde la sede de la CGT Regional Santa Fe hasta el Molino Franchino, donde se realiza un acto central. La protesta se enmarca en una jornada nacional de movilización en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Marcha de la CGT Regional Santa Fe en contra de la reforma laboral.

Marcha de la CGT Regional Santa Fe en contra de la reforma laboral.

Marcha de la CGT Regional Santa Fe en contra de la reforma laboral.

La CGT Regional Santa Fe se moviliza desde las 17:30 de este miércoles en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional. La convocatoria reúne a sindicatos y organizaciones sociales que comenzaron a concentrarse en la sede de la central obrera para luego marchar por las calles de la ciudad.

La movilización avanzó rumbo al Molino Franchino , en la intersección de Boulevard Gálvez y Rivadavia , donde se realiza un acto central con la participación de referentes gremiales y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) .

cgt marcha Marcha de la CGT Regional Santa Fe en contra de la reforma laboral.

Marcha contra la reforma laboral

La protesta se desarrolla bajo la consigna “No a la reforma laboral” y forma parte de una jornada nacional de movilizaciones convocada por las centrales sindicales mientras el proyecto se discute en el Congreso de la Nación.

marcha cgt Marcha de la CGT Regional Santa Fe en contra de la reforma laboral.

En diálogo con la prensa, el secretario general de la CGT Santa Fe, Claudio Girardi, señaló que “todas las organizaciones sindicales están participando de esta marcha en la ciudad de Santa Fe”, y remarcó la preocupación del sector por los cambios que propone la iniciativa oficial.

La manifestación genera cortes parciales y desvíos de tránsito en la zona céntrica y sobre Boulevard Gálvez, con presencia policial para ordenar la circulación. Se espera que el acto continúe durante la tarde con la lectura de un documento consensuado por las organizaciones convocantes.