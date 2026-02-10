La CGT Regional Santa Fe marcha contra la reforma laboral: movilización y acto en Boulevard Gálvez y Rivadavia

La marcha será este miércoles a las 17.30, desde la sede de la CGT Regional Santa Fe hasta el Molino Franchino, donde se realizará un acto central. La protesta se enmarca en una jornada nacional de movilización en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

La CGT Regional Santa Fe se moviliza este miércoles contra la reforma laboral: movilización y acto en el centro

La CGT Regional Santa Fe se moviliza este miércoles contra la reforma laboral: movilización y acto en el centro

La CGT Regional Santa Fe convocó a una movilización para este miércoles 11 de febrero a las 17.30 en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional. La concentración será en la sede de la CGT Regional Santa Fe , desde donde los manifestantes marcharán hasta el Molino Franchino , en la intersección de Boulevard Gálvez y Rivadavia , donde está previsto un acto a las 18.15 .

La convocatoria fue difundida a través de las redes sociales de la central obrera bajo la consigna “No a la reforma laboral” , y cuenta con la firma de la CGT Santa Fe y de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) .

Embed

En ese marco, el secretario general de la CGT Santa Fe, Claudio Girardi, expresó en sus redes sociales que “nos reunimos en la CGT Regional Santa Fe todas las organizaciones sindicales, preparando lo que va a ser la marcha del miércoles en la ciudad de Santa Fe en rechazo a la ley de reforma laboral del presidente Milei”.

Contra la reforma laboral: sin paro general, la CGT convoca a una movilización "multitudinaria y contundente" al Congreso

Desde la central obrera señalaron que la reforma laboral propuesta por el Ejecutivo nacional representa un retroceso en derechos históricos de los trabajadores, y advirtieron que la movilización busca visibilizar el rechazo del movimiento sindical a las modificaciones impulsadas por el Gobierno.

Jornada nacional de protestas

La movilización en Santa Fe se inscribe en una jornada nacional de protestas convocada por la CGT y otras organizaciones sindicales, que tendrá su acto central en la Ciudad de Buenos Aires, frente al Congreso de la Nación, donde se prevé el tratamiento del proyecto de reforma laboral.

Embed

La conducción nacional de la CGT encabezará una marcha para expresar su rechazo a la iniciativa oficial, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y los gremios, que vienen cuestionando distintos aspectos del paquete de reformas impulsado por el presidente Javier Milei.