El ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, dijo que el gobierno no va a permitir acciones que pretendan "echar nafta al fuego" de la inseguridad.

“Trabajamos todos los días para paliar el flagelo de la inseguridad, sabiendo que los resultados están lejos de las expectativas. Y no podemos tolerar que haya sectores que busquen ir en sentido contrario” , aseguró Corach. En esa línea, afirmó que “los vecinos de Rosario merecen saber quiénes son los que se aprovechan de estas bajezas para echar nafta al fuego ”.

Cabe recordar que el MPA inició de oficio una investigación penal para determinar las correspondientes responsabilidades penales; a lo que se suma ahora el gobierno de la provincia de Santa Fe como parte querellante con la finalidad de ejercer las facultades otorgadas por el ordenamiento jurídico procesal penal, colaborando en la investigación y poniendo a disposición la capacidad del Estado para determinar las responsabilidades de quienes eligen infundir un temor público y suscitar desórdenes.

“Esto no es obra de un lunático encerrado en una habitación. No se trata de un loquito suelto, pero tendremos que convivir con esto mientras la justicia no pueda encontrar a los responsables de toda esta campaña”, comentó este lunes Corach en LT8, sobre la serie de audios y mensajes que circularon vía WhtasApp alertando sobre un "toque de queda" narco en La Cerámica, algo que aseguró que es falso..

El "toque de queda narco" en La Cerámica

La circulación de mensajes de audio vía WhatsApp, que alertan sobre situaciones de violencia en los barrios con un tono muy alarmante, motivó que la semana pasada el ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, a saliera a aclarar que los audios en los que se habla de un "toque de queda" narco en barrio La Cerámica o de inminentes tiroteos entre bandas que se disputan territorios para la venta de drogas son falsos.

“No tenemos ninguna información ni indicio alguno respecto de que pueda haber un toque de queda en Rosario, que no es un término jurídico ni mucho menos institucional policial -aclaró-. Ya hemos puesto a disposición de la Justicia ese material e iniciamos las investigaciones tendientes a determinar quién es el autor de este audio que llevó preocupación e intranquilidad a la población, seguramente con intencionalidad espuria, que dista mucho de lo que queremos para la ciudad y la provincia”.

Investigan audios de WhatsApp intimidatorios

La Justicia de Rosario investiga como una posible “campaña de acción psicológica” la circulación de audios a través de servicio de mensajería WhatsApp y la distribución de flyers que se hicieron virales en los últimos días, y que advierten sobre un supuesto “toque de queda” en el barrio La Cerámica y presuntos enfrentamientos entre narcos, informaron fuentes oficiales.

Los audios y las imágenes que circularon en los últimos días en Rosario recomiendan a los vecinos, particularmente en los barrios del norte de Rosario, “no salir de noche” porque “está amenazada la zona y en La Cerámica ya decretaron toque de queda a las 22”.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) inició una investigación para conocer el origen de esos audios. La fiscal Valeria Haurigot, de la Unidad de Balaceras, está cargo de la misma.

