Los médicos de las terapias advierten: "A este ritmo de contagios, las camas no van a alcanzar"

En los últimos días, desde la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), alertaron a la sociedad sobre la preocupación existente entre el personal sanitario por la creciente ocupación de las camas en terapias intensivas a causa del incremento de contagios en el marco de la pandemia de coronavirus a nivel nacional.

Si bien, en la ciudad de Santa Fe, la situación en relación a la internación de pacientes críticos con Covid-19 todavía no es preocupante, advirtieron que el nivel de contagios en la actualidad podría limitar la capacidad de las camas de las terapias intensivas a futuro.

En diálogo con #UNOEnLaRadio, programa radial de UNO Santa Fe que se emite de lunes a viernes desde las 16 por Sol 91.5, Luis Ranieri, integrante de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, delegación Santa Fe, y médico coordinador de dicha área del Sanatorio Santa Fe, hizo referencia a la situación actual del personal de salud y a la falta de responsabilidad social respecto a los cuidados sanitarios.

terapias coronavirus.jpg Los médicos de las terapias intensivas y el estrés laboral de proyectar lo que viene en relación al aumento de contagios web

"Hoy, en la ciudad, estamos agobiados de trabajo en las terapias con las patologías cotidianas. El problema es la suma del estrés de toda la situación producto de la pandemia, proyectando lo que puede llegar a presentarse de continuar la curva de contagios de forma ascendente", sostuvo Ranieri y continuó agregando: "Uno está proyectando una fotografía sabiendo que puede ser una catástrofe si no se toma conciencia de lo que estamos viviendo. La gente no supo entender la situación y hoy tenemos que poner un freno, pero nadie sabe cuál es la mejor opción, o las más contundente, que no genere el malestar social".

"Todos somos conscientes que una gran parte de la población, no respetó ni respeta las normas y reglas sanitarias que deberíamos cumplir estrictamente en el marco de una pandemia. Esto nos preocupa muchísimo, porque salir de 12 horas de trabajo, caminar por las calles y ver gente sin los cuidados necesarios, es angustiante. La gente ya está cansada de restricciones, pero si no se aplican medidas prolijas y efectivas, la situación se va a volver complicada y nos va a afectar a todos. Hoy la responsabilidad de combatir la pandemia, es de todos. Si no accionamos los cuidados sanitarios, la vamos a pasar mal", subrayó el especialista.

Actualmente, en las unidades de terapia intensiva ampliadas en los nosocomios públicos de la ciudad, todavía existe una importante capacidad para albergar a los pacientes críticos por Covid-19 que vayan registrándose, pero según explican los especialistas, "dicha capacidad se va ir limitando, tanto en el aspecto material como humano".

"El gran problema es la demanda del personal de salud, personal de salud que se enferma y no se reemplaza. Hoy los terapistas estamos más que estresados, porque hace mucho tiempo estamos esperando el famoso pico, y esta situación juega en contra del día a día con las decisiones que tenemos que tomar con cada paciente. En las terapias intensivas, el desgaste se siente mucho y los médicos siempre tienen que estar lo más lúcidos posibles, porque estamos hablando de la urgencia permanente, lo crítico de las patologías que hay que resolver en el momento", finalizó Luis Ranieri, integrante de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, delegación Santa Fe.

camas terapia.jpg Los médicos de las terapias intensivas y el estrés laboral de proyectar lo que viene en relación al incremento de contagios. web

