Martes con alza en las temperaturas para la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado, leve brisa y una temperatura a las 8.30 de la mañana de 23.2º y se espera que la máxima alcance los 34º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa el ingreso de una masa más cálida y húmeda desde el norte/noreste, que mantiene las condiciones buenas y estables sobre la región central del país. No obstante, las condiciones irán inestabilizándose gradualmente a partir de la jornada de mañana , con la posibilidad de precipitaciones aisladas, no descartándose mejoramientos temporales. Este proceso, se extenderá hasta finales de la semana, con mayor inestabilidad, aumentando la probabilidad de ocurrencia de lluvias y tormentas, con el ingreso de un frente frío . Con respecto a las temperaturas , se prevé un ascenso gradual, principalmente de las máximas, para luego un descenso de las misma s.

Miércoles con cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones algo inestables y baja posibilidad de ocurrencia de lluvias durante la mañana. Temperaturas con poco cambio: mínima 20º y máxima 33º. Vientos leves del sector este/noreste, rotando a leves del sector suroeste por momentos.

En tanto el jueves se espera cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones algo inestables, desmejorando hacia la tarde/noche con posibles lluvias débiles hacia la tarde/noche. Temperaturas mínimas con poco cambio, 21º y máximas en leve descenso, 29º. Vientos leves a moderados del sector este/sureste.

Por último, viernes con cielo nublado a cubierto con condiciones inestables y probables lluvias moderadas y tormentas aisladas durante la jornada. Temperaturas en suave ascenso: mínima 20º y máxima 23º. Vientos leves a moderados del sector este, rotando a moderados del sector sureste.

