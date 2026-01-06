El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado, leve brisa y una temperatura a las 8.30 de la mañana de 23.2º y se espera que la máxima alcance los 34º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa el ingreso de una masa más cálida y húmeda desde el norte/noreste, que mantiene las condiciones buenas y estables sobre la región central del país. No obstante, las condiciones irán inestabilizándose gradualmente a partir de la jornada de mañana, con la posibilidad de precipitaciones aisladas, no descartándose mejoramientos temporales. Este proceso, se extenderá hasta finales de la semana, con mayor inestabilidad, aumentando la probabilidad de ocurrencia de lluvias y tormentas, con el ingreso de un frente frío. Con respecto a las temperaturas, se prevé un ascenso gradual, principalmente de las máximas, para luego un descenso de las mismas.
Martes con alza en las temperaturas para la ciudad de Santa Fe
Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona
Miércoles con cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones algo inestables y baja posibilidad de ocurrencia de lluvias durante la mañana. Temperaturas con poco cambio: mínima 20º y máxima 33º. Vientos leves del sector este/noreste, rotando a leves del sector suroeste por momentos.
En tanto el jueves se espera cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones algo inestables, desmejorando hacia la tarde/noche con posibles lluvias débiles hacia la tarde/noche. Temperaturas mínimas con poco cambio, 21º y máximas en leve descenso, 29º. Vientos leves a moderados del sector este/sureste.
Por último, viernes con cielo nublado a cubierto con condiciones inestables y probables lluvias moderadas y tormentas aisladas durante la jornada. Temperaturas en suave ascenso: mínima 20º y máxima 23º. Vientos leves a moderados del sector este, rotando a moderados del sector sureste.
