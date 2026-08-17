Escándalo en la Escuela Penitenciaria: imputan a los siete cadetes detenidos por un presunto abuso sexual

Los siete jóvenes fueron detenidos el viernes luego de una denuncia presentada por las autoridades de la institución. La audiencia imputativa se realizará a las 8 y estará a cargo de la fiscal Jorgelina Moser Ferro . La causa fue encuadrada inicialmente como abuso sexual simple.

Este martes imputan a los siete cadetes de la Escuela Penitenciaria por un presunto abuso sexual

Este martes, a partir de las 8 , en la sala 6 de los Tribunales santafesinos, se realizará la audiencia imputativa de los siete cadetes de la Escuela Penitenciaria N.º 7 de Santa Fe , investigados por un presunto abuso sexual contra un compañero dentro del establecimiento.

Los jóvenes permanecen detenidos desde el viernes, cuando fueron aprehendidos a partir de una denuncia presentada por las autoridades de la institución , ubicada en el norte de la ciudad de Santa Fe.

LEER MÁS: Ataque en manada y golpiza: los escalofriantes detalles del abuso contra un cadete en la Escuela Penitenciaria

La investigación está a cargo de la fiscal Jorgelina Moser Ferro, de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas). En la audiencia, la Fiscalía dará a conocer formalmente los hechos que se les atribuyen y podrá solicitar las medidas cautelares correspondientes.

Por el momento, la causa está encuadrada provisoriamente como abuso sexual simple, aunque la calificación legal podría modificarse a medida que avance la investigación y se incorporen nuevos elementos al expediente.

Cómo comenzó la investigación

La causa se inició luego de que las autoridades de la Escuela Penitenciaria tomaran conocimiento de una situación que habría involucrado a uno de los aspirantes y realizaran la denuncia correspondiente.

A partir de esa presentación se puso en marcha una Investigación Penal Preparatoria (IPP) para establecer qué ocurrió dentro de la institución y determinar el grado de participación que habría tenido cada uno de los jóvenes investigados.

Las primeras medidas fueron realizadas por la Policía de Investigaciones (PDI), bajo las directivas de la fiscal Moser Ferro. En el procedimiento participaron pesquisas de las áreas de Género y Trata de Personas, con colaboración de personal de la Comisaría de la Mujer.

Los siete permanecen detenidos

Las primeras dos detenciones se concretaron durante la mañana del viernes. Luego, a lo largo de esa misma jornada, fueron aprehendidos los otros cinco jóvenes señalados en la investigación.

Tras cumplimentar las actuaciones correspondientes, los siete quedaron privados de su libertad y a disposición de la Fiscalía.

Ahora, la Justicia deberá establecer qué participación habría tenido cada uno de los acusados en el hecho que se investiga.

Acompañamiento a la persona denunciante

Desde el Gobierno provincial informaron que la persona que realizó la denuncia recibe asistencia y acompañamiento integral, tanto de su entorno familiar como de organismos estatales.

El secretario de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Rolando Galfrascoli, calificó el episodio como un hecho “absolutamente extraordinario y terrible” y señaló que el Estado intervino para acompañar a la persona denunciante y a su familia.

En ese acompañamiento participan representantes de la Escuela Penitenciaria, del Servicio Penitenciario de Santa Fe y del Ministerio de Justicia y Seguridad.

También habrá una investigación administrativa

Además de la causa penal, el Gobierno provincial anticipó que analizará las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran corresponder.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad señalaron que, si las conductas investigadas son comprobadas, los involucrados deberán afrontar tanto las consecuencias que determine la Justicia como las sanciones previstas por el régimen administrativo.

Asimismo, las autoridades adelantaron que los siete jóvenes no continuarían su formación en establecimientos penitenciarios de la provincia, independientemente de lo que se resuelva en el proceso penal.

Qué se definirá este martes

La audiencia imputativa será una instancia clave para conocer la acusación formal contra los siete cadetes y las medidas cautelares que la Fiscalía solicitará mientras continúa la investigación.

Luego de la audiencia, la causa seguirá con la incorporación y análisis de pruebas para reconstruir las circunstancias en las que habría ocurrido el hecho y establecer las responsabilidades individuales.