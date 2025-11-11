Uno Santa Fe | Información General | enero

Hasta enero habrá temperaturas por encima del promedio y menos lluvias en Santa Fe y la región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su pronóstico climático trimestral para el período noviembre 2025-enero 2026.

El SMN anuncia tres meses de temperaturas superiores a las normales.

El SMN anuncia tres meses de temperaturas superiores a las normales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió un nuevo informe con el pronóstico climático trimestral correspondiente al período noviembre 2025 – enero 2026. Para la región del Litoral, el organismo prevé lluvias inferiores a las normales y temperaturas superiores al promedio.

De acuerdo con el informe, los principales modelos globales y estadísticos presentan diferencias en las probabilidades del pronóstico estacional. En condiciones neutras del fenómeno El Niño–Oscilación del Sur y en ausencia de otros forzantes, se espera un comportamiento acorde a la climatología, con un 33,3% de probabilidad para cada categoría (inferior, normal o superior).

Lluvias: menos agua en buena parte del país

El SMN prevé un déficit de lluvias en la región del Litoral, mientras que el escenario sería normal o inferior a lo normal en gran parte de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, oeste de Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires y el oeste patagónico.

Por otro lado, el NOA podría recibir precipitaciones superiores a las normales, y en la región de Cuyo y el este y sur de la Patagonia se espera un comportamiento dentro de los valores normales.

Temperaturas: calor asegurado

El informe también anticipa que el termómetro estará más alto de lo habitual. Las temperaturas superiores a las normales se concentrarían en todo el centro-este, norte y noreste del país, con mayor probabilidad en el sur del Litoral.

En Cuyo y en el centro y norte de la Patagonia se espera un trimestre normal o levemente más cálido, mientras que en el NOA y el sur patagónico los valores serían normales.

El organismo remarcó que este pronóstico refleja el comportamiento promedio del trimestre, pero no excluye la posibilidad de variaciones de menor escala —como episodios de calor extremo o lluvias puntuales—, sobre todo al inicio del período.

Por eso, el SMN recomienda seguir de cerca los pronósticos diarios y semanales, que ofrecen información más precisa para la toma de decisiones, especialmente en sectores productivos y de gestión del riesgo.

