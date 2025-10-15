El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con cielo con algunas nubes, viento y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 19.1º y se espera que la máxima alcance los 35º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables y se observa que el continuo ingreso de aire cálido y seco a la región, genera que las condiciones lenta y gradualmente comiencen a inestabilizarse y con ello las temperaturas se mantengan en gradual ascenso y la nubosidad se presente también en gradual aumento durante la jornada. No obstante ello, todavía el día de hoy debería ser mayormente soleado. La ventana de lluvia y relativa inestabilidad se mantiene para el día viernes, mejorando hacia el fin de semana de forma gradual, con descenso de los registros térmicos.
Miércoles con mucho calor en la ciudad de Santa Fe y algo de inestabilidad
Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona
Jueves con cielo con nubosidad variada y mejoramientos temporales. Condiciones algo inestables y temperaturas en gradual ascenso de las mínimas, 18º y poco cambio de las máximas, 36º. Vientos leves predominando del sector este, rotando al este/sureste por momentos y luego cambiando a moderados del sureste.
En tanto el viernes se espera una jornada parcialmente nublada a nublada, con mejoramientos temporales. Condiciones algo inestables, con tendencia a mejorar lenta y gradualmente con posibilidad de lluvias débiles y dispersas a lo largo de la jornada. Temperaturas en descenso gradual: mínima 17º y máxima 26º. Vientos moderados predominando del sector sureste, rotando al sur/sureste por momentos.
Por último, el fin de semana comenzará con un sábado con cielo parcialmente nublado a nublado durante las primeras horas del día y despejándose a lo largo de la jornada. Condiciones estables con baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas, durante las primeras horas de la jornada. Temperaturas en descenso de las mínimas, 13º y poco cambio de las máximas, 27º. Vientos moderados del sector sureste, rotando al este/sureste.
