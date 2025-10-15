Miércoles con mucho calor en la ciudad de Santa Fe y algo de inestabilidad

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con cielo con algunas nubes, viento y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 19.1º y se espera que la máxima alcance los 35º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables y se observa que el continuo ingreso de aire cálido y seco a la región, genera que las condiciones lenta y gradualmente comiencen a inestabilizar se y con ello las temperaturas se mantengan en gradual ascenso y la nubosidad se presente también en gradual aumento durante la jornada . No obstante ello, todavía el día de hoy debería ser mayormente soleado. La ventana de lluvia y relativa inestabilidad se mantiene para el día viernes, mejorando hacia el fin de semana de forma gradual, con descenso de los registros térmicos .

Jueves con cielo con nubosidad variada y mejoramientos temporales. Condiciones algo inestables y temperaturas en gradual ascenso de las mínimas, 18º y poco cambio de las máximas, 36º. Vientos leves predominando del sector este, rotando al este/sureste por momentos y luego cambiando a moderados del sureste.

En tanto el viernes se espera una jornada parcialmente nublada a nublada, con mejoramientos temporales. Condiciones algo inestables, con tendencia a mejorar lenta y gradualmente con posibilidad de lluvias débiles y dispersas a lo largo de la jornada. Temperaturas en descenso gradual: mínima 17º y máxima 26º. Vientos moderados predominando del sector sureste, rotando al sur/sureste por momentos.

Por último, el fin de semana comenzará con un sábado con cielo parcialmente nublado a nublado durante las primeras horas del día y despejándose a lo largo de la jornada. Condiciones estables con baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas, durante las primeras horas de la jornada. Temperaturas en descenso de las mínimas, 13º y poco cambio de las máximas, 27º. Vientos moderados del sector sureste, rotando al este/sureste.

