Ola de controles en frigoríficos de la ciudad tras una clausura y las denuncias de vecinos

El funcionario contó que la semana pasada a raíz de clausura del frigorífico ubicado en Saavedra al 4900 surgieron varios comentarios en redes sociales donde la gente pedía el control de otros lugares. Tras estas acusaciones, este fin de semana se realizaron controles en cinco o seis frigoríficos.

frigorifico.jpg Imagen ilustrativa web

"La verdad que todos los controles fueron muy positivos , estaban todos en muy buenas condiciones de higiene, salubridad, respetando la cadena de frío, era totalmente distinto a la situación con la que nos encontramos la semana pasada", indicó Álvarez, aclarando las dudas de los vecinos sobre el funcionamiento de estos espacios del norte de la ciudad.

Al momento de realizar los controles correspondientes, desde la Municipalidad siempre se encuentran con una serie de justificativos: "Antes era la pandemia, ahora es «déjenos laburar, no molesten al laburante». En el frigorífico que clausuramos lo que buscamos es que no sigan comercializando y trabajando en esas condiciones porque si lo hacen luego seguramente va a haber alguna persona que esté afectada en su salud por algún producto en el cual no se respetó la cadena de frío".

https://twitter.com/guillermojalvar/status/1602145333437513729 La semana pasada tuvo gran repercusión la clausura preventiva realizada por la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana de @_SantaFeCapital en el frigorífico de calle Saavedra al 4900 por malas condiciones de higiene y de salubridad.

Abro hilo. Sigue abajo: — Guille Alvarez (@guillermojalvar) December 12, 2022

