Se lanzó la candidatura de Carla Deiana a gobernadora por el Frente de Izquierda

Carla indicó que "la crisis de conjunto que envuelve a Santa Fe es responsabilidad de todos los que gobernaron las últimas décadas. En la provincia azotada por el narcotráfico y las quemas del humedal, de la juventud masacrada, donde no se respeta el derecho al paro, en la que crece el hambre y la miseria de la mano de las políticas del FMI que aplica el Frente de Todos, el Partido Obrero en el Frente de Izquierda se planta con una alternativa política obrera y socialista en las calles, en cada lugar de trabajo y estudio, en los sindicatos y en las elecciones".

"Ya se cumplieron tres años del gobierno del Frente de Todos. El balance para los trabajadores es lapidario: fuga de capitales, lucro con la deuda usuraria, saqueo de nuestros recursos naturales, del derecho al trabajo genuino, destrucción de salarios y jubilaciones, bloqueo del acceso a la vivienda y a los servicios básicos como son el agua y el transporte. Al desastre macrista le ha seguido una profundización de los problemas más graves que padecemos. Todo este régimen económico, social y político está en el banquillo de los acusados y por eso crece la bronca popular".

Sobre los problemas de fondo de Santa Fe, señaló: "La privatización de los puertos sostenida por todos los gobiernos dio lugar a un régimen narco sojero. Peronistas, "socialistas", radicalistas y macristas han coincidido en sostener en torno al Río Paraná una “zona liberada” para la expoliación económica y para todo tipo de crímenes contra el pueblo, desde el contrabando de granos, la evasión y elusión fiscal, hasta el tráfico de cocaína, de armas e incluso la trata de personas. Sólo el Frente de Izquierda propone transformar de raíz este sistema, con la estatización de los puertos y su puesta bajo control de los trabajadores, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, para recuperar el control de esas palancas económicas y del ahorro nacional, en beneficio del desarrollo de la mayoría de la población"

La precandidata a gobernadora señaló que “el fracaso de Omar Perotti es brutal, Santa Fe está en ruinas. Prometió “Paz y Orden” pero trajo a un Ministro de Seguridad (por el ex ministro Sain) que utilizó el aparato del estado para el espionaje interno mientras no se desmanteló ni una sola red narco. La agenda de reforzamiento represivo que nos presentan todas las fuerzas políticas, tanto de Juntos por el Cambio como del Frente de Todos, es de derecha. Es contra los trabajadores y sus luchas. El delito nace de la putrefacción de la policía, de la justicia y del poder político, todos asociados a la protección del gran delito, cuyo último eslabón se quiebra en los barrios populares, donde opera el narcomenudeo en base a la explotación de la juventud empobrecida, víctima de un país sin trabajo genuino. El pez se pudre por la cabeza y por allí hay que empezar a desmantelar las redes narco, no con balaceras que convierten a los barrios en ghettos invivibles, ni hacinando en cárceles a “perejiles”, mientras los dueños del poder viven en la impunidad"

partido obrero 3.jpg Melisa Molina dirigente del Polo Obrero, Carla Deiana (Centro) y Gabriela Meglio de Amsafé Rosario, precandidatas por el Frente de Izquierda Unidad

Por último, Deiana se dirigió a todas y todos los luchadores populares de Santa Fe: "Necesitamos recuperar el lugar de la verdadera izquierda en Santa Fe, ya vimos cómo la izquierda "aggiornada" traicionó una y otra vez las causas del pueblo, votando emergencias que nos dejaron sin colectivos en los barrios o emprendimientos que favorecen a las grandes inmobiliarias. Necesitamos una izquierda alejada de todo carrerismo electoral, que se proponga como alternativa de transformación social. Solo la izquierda obrera y socialista, delimitada a fuego de todas las variantes políticas capitalistas y, por supuesto del kirchnerismo, basada en ser protagonista de las grandes luchas obreras y populares, de apoyarse en ellas y de integrar a los luchadores a sus filas, puede ponerse a la altura de las tareas de la etapa".

"A la izquierda se le presenta una enorme responsabilidad. Porque madura un que se vayan todos, pero está marcado en la memoria popular que volvieron todos, o nunca se fueron. Por eso, desde el Partido Obrero, integrante del FIT Unidad, proponemos realizar un gran Congreso Nacional del Frente de Izquierda y los luchadores, que se coloque como referencia política nacional, con un programa de salida desde el campo de los trabajadores, con un plan de acción política y desde ese lugar con listas unitarias para enfrentar al enemigo".