"Todos por Octavio": sufre de obesidad mórbida y necesita ayuda para salir adelante

Octavio tenía un tremendo dolor en la pierna que ya no podía soportar. Desde el Samco de Santo Tomé se acercaron a la casa de Octavio con todas las herramientas acordes y lo trasladaron al centro de salud junto con un equipo de profesionales. Según la Locomotora, no lograron que desde ese lugar lo trasladen al Cullen así que lo hizo ella junto a profesionales de la salud que colaboraron por sus propios medios.

Ahora el hombre está internado en el Hospital Cullen, donde lo estaban esperando para hacerle el tratamiento que corresponde para el cuadro de su pierna. "Tiene una infección, y está recibiendo analgésicos ahora y con suero, está donde tiene que estar, en una cama para él. Tiene una fuerza de león, un corazón grande y estoy feliz porque le hemos salvado la vida entre todos. El corazón santafesino es inmenso", dijo la Locomotora a UNO Santa Fe.

Y agregó al relato: "Cuando lo conocí gritaba de dolor, y tuve miedo que se muera. Los vecinos me llamaron porque sabían que algo podía hacer, pero tampoco los conocía. Enseguida llamamos al 107, a médicos amigos. Me dijeron por videollamada que su cuadro era grave, que tenía lo que se llama pata de elefante y que lo tenían que internar urgente. Me asusté mucho. Ayer estuvo en el Samco y seguía gritando de dolor, porque la infraestructura nuestra (por Santo Tomé) no es la de un hospital. Tiene obesidad mórbida, pesa 300 kilos, necesita especialistas. En el Cullen tienen todo. No nos dieron el traslado así que pedimos el alta voluntaria y lo llevamos".

"Su mamá se murió hace poco, de obesidad mórbida también, es de familia. Hay que ayudarlo, hay que trabajar para bajar 200 kilos, yo estoy dispuesta a ayudarlo. Pero primero tiene que salir de la internación médica, y tiene que hacer un tratamiento de nutrición y psicológico. Estoy muy agradecida de la gente que se solidarizó, de Santa Fe y de todo el mundo porque tengo llamados de Uruguay, de Chile, de México, de todos lados de Argentina", contó.

Por su parte, el director del Hospital Cullen, Dr. Juan Pablo Poletti explicó que el diagnóstico es una celulitis con erisipela en una de sus piernas: “También tenía algo de falla renal, hoy va a ser evaluado por cardiología por una disnea, falta de aire y se verá si tiene insuficiencia cardíaca”.

"La obesidad es la enfermedad del siglo XXI, hay que tomarla en serio y se debe difundir sobre ella para prevenir complicaciones en la salud. Hay que respetar a las personas que la padecen y acompañarlas para una sana recuperación", concluyó Oliveras.