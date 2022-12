Transporte: empresarios piden aumento de tarifa y mayores aportes desde el municipio de Santa Fe

"Todo esto genera que las proyecciones para este año no se puedan cumplir. Para la ciudad de Santa Fe son 120 millones de pesos, es mucho dinero, son muy grandes los números. Siempre estamos de a poco tapando los agujeros y sinceramente es difícil seguir adelante. Vamos a hacer todos los esfuerzos porque no podemos vivir eternamente con conflictos pero acá sería la municipalidad la que debería seguir al frente para plantear el tema", continuó el referente de Fatap en declaraciones a la emisora LT 10.

Embed SANTA FE | Osvaldo Miatello, secretario de Transporte de la provincia aseguró que aún no se firmó la resolución que prevé fondos para noviembre y diciembre. Escenario de incertidumbre en el interior del país https://t.co/PBjtENfVdh — UNO Santa Fe (@unosantafe) November 28, 2022

Consultado por los fondos municipales que son destinado al transporte público de pasajeros, Ingaramo destacó: "La Municipalidad de Santa Fe debe aggionarse y transferir fondos si quiere tener un servicio de transporte diferencial para el año que viene y ahora es el municipio que destina menos fondos para el transporte en base a los números nuestros de distintas localidades. Como casos puntuales, Córdoba y Rosario tienen montos infinitamente superiores a los nuestros".

"El servicio es de ellos. Nosotros somos prestadores privados que tenemos nuestros 485 empleados a los que tenemos que pagarle el sueldo este martes, con un aumento salarial en el que llegamos a los $185.000 de básico más viáticos y otras cuestiones. Tiene que haber responsables, el sector empresario no es el que se tiene que hacer cargo de todo. Yo me hago cargo del servicio, de ponerlo en marcha, de que funcione medianamente bien. No es un servicio óptimo pero hoy funciona solo con aportes nacionales, provinciales y la tarifa".

Aumento de tarifa

A su vez y frente a la consulta por un posible aumento de la tarifa en la brevedad para Santa Fe, Ingaramo precisó: "Le hemos pedido un aumento de tarifa para los próximos meses también. En Buenos Aires va a aumentar un 40% en enero la tarifa pero se va a $35, estamos pidiendo que se ajuste con los últimos aumentos salariales y de combustible que hubo y no fueron cubiertos".

Sobre la diferencia abismal de subsidios entre Buenos Aires y el resto del país indicó: "Tendríamos que haber cerrado el año con 59.500 millones aprobados por el Congreso y en realidad vamos a terminar con 48.000 millones todo el año cuando en el AMBA hubo un reconocimiento del 32% para octubre, noviembre y diciembre por sus aumentos de costos. Allí para 18.000 unidades le reconocen 32.000 millones de pesos, nosotros con 14.000 unidades nos reconocen solo 6.000 millones".

"Estamos analizando los números con ciudades como Córdoba, Rosario, Paraná y Tucumán. La idea es llegar a una tarifa federal para todo el país incluido el AMBA y que se repartan los subsidios como corresponde. Podríamos tener una tarifa de $80 uniforme para todos", concluyó Ingaramo.