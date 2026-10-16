Funcionarios del Ministerio de Seguridad presentaron un mapa con la ubicación de las cámaras existentes y las zonas donde se instalarán los nuevos dispositivos. De las 2.000 cámaras adquiridas, 100 están colocadas y en etapa de prueba.

Videovigilancia en Santa Fe: el gobierno se reunió con las vecinales y dio detalles del avance del sistema Lince en la ciudad

La Red de Vecinales por la Seguridad de la ciudad de Santa Fe se reunió este jueves en la vecinal Fomento 9 de Julio con funcionarios del Ministerio de Seguridad , quienes brindaron detalles sobre la implementación del sistema de videovigilancia Lince y presentaron un mapa con la distribución de las cámaras existentes y las que se incorporarán en los próximos meses.

El encuentro forma parte de las reuniones habituales de los representantes barriales para analizar la situación de inseguridad en la ciudad, plantear las problemáticas de cada sector y realizar un seguimiento de las medidas de prevención.

De las 2.000 cámaras adquiridas, actualmente hay 100 instaladas en etapa de prueba y restan colocar cerca de 1.900, según explicó Susana Spizzamiglio, titular de la vecinal Fomento 9 de Julio, en diálogo con UNO.

“Una de las preocupaciones de las vecinales era tener conocimiento de cómo van avanzando las obras en cuanto a la colocación de las cámaras en distintas calles de la ciudad de Santa Fe”, señaló.

Durante la reunión, los funcionarios mostraron un mapa con distintos colores para identificar los dispositivos que ya funcionan, tanto los pertenecientes a la Provincia como los de la Municipalidad, además de los recorridos previstos para la nueva instalación.

Spizzamiglio estimó que actualmente hay alrededor de 800 cámaras correspondientes a ambos sistemas. La planificación también contempla la zona de la Costa, donde los representantes vecinales manifestaron su preocupación por los hechos delictivos.

En particular, la situación de Colastiné Norte fue uno de los temas planteados. “Estaba su representante y estuvo haciendo los comentarios respectivos, porque se ha puesto picante, bastante caliente la zona”, relató.

Cómo funcionará el sistema Lince

Otro de los puntos centrales del encuentro fue la explicación sobre el funcionamiento del sistema Lince, una plataforma que utiliza herramientas de análisis de imágenes para reconstruir recorridos e identificar personas y vehículos a partir de las cámaras de seguridad.

Spizzamiglio contó que los funcionarios mostraron ejemplos de cómo la tecnología puede ayudar a reconstruir un hecho delictivo, seguir los movimientos de las personas involucradas y aportar información para orientar la intervención policial.

“Estas cámaras no solamente van a poder identificar quién es el titular del automotor, sino también del ciclomotor. Eso tampoco lo sabíamos”, explicó.

Como ejemplo, mencionó una demostración realizada con imágenes de un hecho con disparos de arma de fuego. En la presentación se pudo observar el recorrido del presunto agresor, de la víctima y de otras personas que se encontraban en el lugar, tanto antes como después del episodio.

El objetivo es que los operadores puedan analizar las imágenes de distintas cámaras y aportar información en tiempo real para facilitar la llegada de los patrulleros al lugar del hecho.

“Realmente, el avance tecnológico es impresionante. Se puede prácticamente en segundos localizar el hecho delictivo”, afirmó la vecinalista. También destacó la precisión de las imágenes para reconocer características de las personas, la vestimenta y otros elementos que pueden resultar relevantes para una investigación.

La compatibilidad entre las cámaras de la Provincia y el municipio

Durante la reunión también se abordó la coordinación entre los sistemas de videovigilancia de la Provincia y la Municipalidad de Santa Fe.

Spizzamiglio recordó que anteriormente las cámaras de ambas jurisdicciones no eran compatibles, una dificultad que, según indicó, se fue resolviendo para permitir el intercambio de información y el seguimiento de situaciones.

“Se han compatibilizado las cámaras que antes eran totalmente incompatibles, las de la Provincia con las del municipio”, sostuvo.

La posibilidad de compartir imágenes puede resultar útil no solo para investigar delitos, sino también para intervenir ante accidentes de tránsito, incendios y otras situaciones que requieran una respuesta rápida.

La preocupación por cinco homicidios en poco tiempo

La reunión también incluyó un análisis de la situación delictiva y de cinco homicidios registrados en un período breve, un tema que generó preocupación entre los representantes barriales.

Según detalló Spizzamiglio, los casos mencionados ocurrieron en Santo Tomé, Recreo y tres barrios de la ciudad de Santa Fe. Entre los presentes estaba una representante de la vecinal Belgrano, quien también planteó su preocupación por la situación en ese sector.

De acuerdo con el análisis compartido durante el encuentro, dos de los episodios estarían vinculados con conflictos interpersonales o familiares, mientras que en otros tres se señalaron posibles antecedentes relacionados con el narcomenudeo.

La vecinalista aclaró que los hechos se encuentran en proceso de investigación y sostuvo que este tipo de situaciones requiere un abordaje específico por parte de la Policía y de las áreas encargadas de las investigaciones criminales.

“Cuando hay un delito con semejante calificación, como es un homicidio, evidentemente hay otros elementos que hacen necesaria una intervención mucho más focalizada por parte de la Policía y de la investigación”, concluyó.