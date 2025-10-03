Uno Santa Fe | Santa Fe | viernes

Viernes bien de verano en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

3 de octubre 2025 · 08:08hs
Viernes bien de verano en la ciudad de Santa Fe

José Busiemi

El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, pero con presencia de algunas nubes y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 18.1º y se espera que la máxima alcance los 31º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa un continuo proceso de inestabilización el cual se debería extender hasta últimas horas de sábado o primeras del domingo, revirtiéndose luego con el ingreso del sistema frontal frío. Esta situación genera que si bien las jornadas se presentan mayormente soleadas, la nubosidad comience a incrementarse por momentos y sobre todo hacía últimas horas del sábado o primeras del domingo, a partir de donde se esperan algunas lluvias de diversas intensidades, que podrían extenderse durante el transcurso de la mañana. No obstante ello, las condiciones volverían a mejorar hacia comienzos de la semana. Respecto de las temperaturas, se mantienen en ascenso hasta el ingreso del sistema frontal, para luego presentar un significativo descenso.

Sábado con cielo mayormente despejado, nubosidad en aumento hacia la tarde/noche o la noche y condiciones algo inestables a inestables. Muy baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia la noche con temperaturas en ascenso: mínima 17º y máxima 34º. Vientos moderados a regulares del sector nor/noreste.

En tanto el domingo se espera cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones inestables, con tendencia a mejorar hacia la tarde/noche o la noche. Posibles lluvias de diversas intensidades, no descartándose algunos eventos algo más intensos o tormentas aisladas. Temperaturas en significativo descenso durante la jornada: mínima 15º y máxima 28º. Vientos moderados a regulares del sector sur, oscilando entre el suroeste y el sureste por momentos.

Por último, lunes parcialmente nublado con tendencia a despejarse a lo largo del día. Condiciones relativamente estables a estables con baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas durante las primeras horas del día. Temperaturas en significativo descenso: mínima 10º y máxima 20º. Vientos moderados a regulares del sector sur, con tendencia a disminuir durante la jornada.

Horóscopo: predicciones signo por signo

Niño de tres años herido con un balín en la cabeza: le quitaron el respirador pero su estado sigue siendo delicado

Agenda Santa Fe: continúa la Feria del Libro y se suman diversas propuestas este fin de semana

El rector de la UNL tras el rechazo al veto de Milei: "La universidad es futuro y debe garantizarse con presupuesto"

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para la última función en el Brigadier López

Niño de tres años herido con un balín en la cabeza: le quitaron el respirador pero su estado sigue siendo delicado

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para la última función en el Brigadier López

Niño de tres años herido con un balín en la cabeza: le quitaron el respirador pero su estado sigue siendo delicado

Christian Bernardi, ¿sin la chance de despedirse de Colón en el Brigadier López?

Violento choque de motociclistas en barrio Nueva Pompeya: dos jóvenes internados en estado delicado

Christian Bernardi, ¿sin la chance de despedirse de Colón en el Brigadier López?

Se juega la sexta fecha del Clausura Norberto Serenotti

Flojo arranque para Franco Colapinto en Singapur

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Torneo Oficial Prefederal: victorias de Almagro A, Sanjustino y Colón (SJ)

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario