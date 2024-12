Viernes soleado y con calorcito en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada de sol y con 21º de temperatura a las 7.30 de la mañana y se espera que la máxima alcance los 34°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables y se observa que mientras el nuevo sistema frío mantiene su lento avance por la región centro-sur del continente, en nuestra región se mantiene la acción de un sistema estable algo más debilitado, no obstante ello dicha inestabilidad no es suficiente para generar eventos adversos durante los próximos días. Esta situación permite que las jornadas se mantengan entre estables y relativamente estables hasta por lo menos el fin de semana, con una tendencia a inestabilizarse hacia comienzos de la semana próxima. Respecto de las temperaturas, las mismas deberían mostrar una tendencia lenta y gradual en ascenso hacia el lunes o martes próximos.