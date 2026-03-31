Terminal de Ómnibus de Santa Fe: renovaron el contrato por 20 años y proyectan una transformación digital

La Municipalidad de Santa Fe y el Gobierno de la Provincia formalizaron la renovación del convenio de comodato de la Estación Terminal de Ómnibus “General Manuel Belgrano” por un nuevo período de 20 años. Esta decisión estratégica consolida la continuidad administrativa del municipio y permite proyectar inversiones a largo plazo en uno de los principales puntos de conectividad de la región.

La firma del acuerdo, representada por el intendente Juan Pablo Poletti y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, reafirma el compromiso conjunto para fortalecer un espacio que funciona como la verdadera puerta de ingreso a la ciudad.

Crecimiento y modernización

En ese marco, el intendente Poletti aseguró que los estados locales se posicionan para afrontar los desafíos de una ciudad en constante crecimiento y modernización: “Es sumamente importante que haya orden. Y cuando digo órden, me refiero a un convenio que se renovó por 20 años para que el Municipio y la Provincia puedan tener previsibilidad sobre las inversiones para el mejoramiento de la terminal”.

“Es un lugar emblemático de encuentro, de despedidas y recibidas que, por 20 años más, seguirá siendo la terminal de los santafesinos”, indicó Poletti.

Luego, el mandatario local hizo hincapié en las prioridades en agenda como la restauración de los sanitarios de la terminal, entre otras obras: “Estamos renovando todos los sanitarios a cero con una inversión de casi 275 millones. La Terminal de Ómnibus no puede tener baños sanitarios que no estén en condiciones. Ya se hizo la calle principal, que era lo fundamental. El ingreso de la puerta de entrada de los colectivos estaba destruido cuando asumimos y se pudo realizar una inversión de casi 500 millones de pesos en 2024 para reparar la calle interna”.

“Las prioridades de una terminal las tenemos claras. Por eso están todos los lugares comerciales ocupados, para poder brindar servicios al que asiste, al que tiene una pausa para esperar su colectivo. Pusimos un puesto de seguridad de Policía de la Provincia, porque quien esté en la terminal debe estar seguro”, agregó.

Por su parte, la secretaria de Producción y Empleo del Municipio, Rosario Aleman, expresó: “Como gestión municipal, desde que asumió el doctor Poletti, hemos realizado muchísimas inversiones en la Terminal en cuanto a la infraestructura. Y para eso, tener la previsibilidad de un comodato a 20 años, como es el que acabamos de firmar con el Gobierno de la Provincia, es fundamental. Realmente uno analiza las inversiones de otra manera cuando tiene esta previsibilidad”.

Avances por dos décadas

El ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia, Gustavo Puccini, indicó que “Santa Fe es una ciudad que recibe muchas personas que vienen por turismo y la Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Santa Fe para la Provincia es importante, forma parte de un plan. Estamos en vísperas de los Juegos Suramericanos. Es el evento más importante que va a tener la Provincia de Santa Fe, y la ciudad está teniendo obras de infraestructura para todos esos 15 países, para que estos 4.000 atletas que vengan a vivir una experiencia en la provincia, vean todo lo que podemos ofrecerles”.

En esa línea, destacó el trabajo conjunto entre los distintos entes del Estado que integraron la firma del comodato: “Quiero poner en valor que acá hubo un trabajo del equipo técnico de la Municipalidad, del Concejo Deliberante también, que ha puesto su mirada también para que opine, obviamente, sobre esta concesión. La articulación público-privada es importante, y la articulación pública entre los niveles del Estado Municipal y el Concejo Deliberante, y la Legislatura, también es importante. Porque trabajamos en equipo, unidos, pensando en el bien común”.

Terminal de Ómnibus

Actualmente, la Terminal registra un flujo promedio de 25.000 personas y alrededor de 600 servicios de transporte diarios, lo que la posiciona como un punto neurálgico para el turismo, la producción y la integración regional. Bajo los términos de este nuevo convenio, la Municipalidad asume la responsabilidad absoluta de la administración, conservación y explotación comercial del predio situado en calle Belgrano 2910. Esto incluye la facultad de otorgar concesiones a terceros para locales y boleterías, así como la recaudación de tasas por el uso de la infraestructura, asumiendo a cambio el mantenimiento integral del edificio, el pago de servicios y la contratación de seguros.

En términos de infraestructura y seguridad, el acuerdo establece que el municipio cederá de forma gratuita espacios físicos para el funcionamiento de la Secretaría de Transporte y Logística de la Provincia y un destacamento permanente de la Policía de Santa Fe. Esta articulación garantiza el orden y la protección de los concurrentes en el predio.

Cabe destacar que, en los últimos años, el Estado local ya ha ejecutado inversiones con fondos propios, como la nueva calle interna y el Centro de Informes Turísticos, a los que se sumará próximamente la renovación integral de los sanitarios.

De cara al futuro, la nueva etapa de gestión proyecta una transformación digital y operativa profunda. Entre las principales iniciativas se prevé la modernización del sistema de boleterías y la incorporación de herramientas tecnológicas para el pasajero, como sistemas de información en tiempo real sobre arribos y partidas y señalización inteligente. Asimismo, se avanzará en la automatización del ingreso y egreso de micros para optimizar la eficiencia operativa y la gestión del tránsito interno, acompañando las demandas actuales de conectividad y seguridad.

Finalmente, el proyecto contempla una readecuación del entorno urbano mediante criterios de sustentabilidad y paisajismo. El objetivo central es elevar los estándares de calidad de la oferta comercial y mejorar la imagen urbana, integrando la Terminal de manera armónica al espacio público.