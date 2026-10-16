Torneo Oficial A2: Macabi y Argentino festejaron por los Play-In

Cecotti puso el foco en la crisis de Unión: "El fútbol es inviable si no hay venta de jugadores"

Amílcar Cecotti, sobre la polémica salida de Unión de la Liga Nacional: "Hay que mirar hacia adelante"

Colotto, con la idea fija en Colón: "La ventaja deportiva es lo más importante"

Amílcar Cecotti reconoció que Unión le debe dinero: "Estamos viendo cómo se acomoda"