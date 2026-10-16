Se completaron los primeros juegos, en las series al mejor de tres, por la instancia Play-In del Torneo Oficial A2.
Torneo Oficial A2: Macabi y Argentino festejaron por los Play-In
Macabi superó a Almagro B por un contundente 73-35, y Argentino le ganó a CUST B por 73-56, en las idas de las series Play-In del Torneo Oficial A2.
Por Ovación
16 de octubre 2026 · 08:31hs
Macabi goleó a Almagro mientras que Argentino se hizo fuerte en el Remigio Lescano contra CUST B.
TORNEO OFICIAL A2 – PLAY-IN – JUEGO 1
Martes 13 de octubre
Centenario 56 (Gaspar Montes 21) - UNL 67 (Franco Pérez 15)
Jueves 15 de octubre
Macabi 73 (Federico Arese 15) - Almagro B 35 (Tiago Melchiorre 10)
Argentino (SC) 73 (Bautista Favre 18) - CUST B 56 (Nicolás Nessier 18)