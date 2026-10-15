Unión prepara cambios para visitar a Riestra: Menossi sería el único jugador que no está a disposición

El Tatengue acumula cuatro derrotas seguidas y buscará recuperarse el lunes en el Guillermo Laza. Ayala podría volver, mientras el DT analiza variantes en todas las líneas.

Unión atraviesa un momento delicado y tendrá una prueba exigente el lunes 19 de octubre, cuando visite a Deportivo Riestra desde las 21.15 por la decimotercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura. Después de cuatro partidos sin sumar, Leonardo Madelón trabaja en distintas alternativas para modificar el rendimiento del equipo, aunque la idea inicial sería conservar el esquema táctico habitual.

Menossi, complicado para volver y Ayala con posibilidades

Una de las principales incógnitas pasa por la disponibilidad de Lucas Menossi, quien arrastra una fascitis plantar que prácticamente lo dejaría afuera del encuentro. El cuerpo técnico aguardará su evolución hasta último momento, aunque las posibilidades de que pueda regresar son reducidas.

En cambio, Lucas Ayala mostró una recuperación favorable luego del golpe que sufrió frente a Defensa y Justicia. Si continúa evolucionando de la misma manera, podría volver a estar entre las opciones para el compromiso en el estadio Guillermo Laza.

La última línea también está bajo revisión. Madelón estudia alternativas para la zaga central y no descarta recurrir a futbolistas juveniles. Lautaro Fagioli, Mateo Aimar e Ignacio Isla aparecen como posibles variantes, mientras que por el lateral derecho deberá resolver si mantiene a Tobías Rubio o le devuelve el puesto a Juan De Dios Pintado.

Las dudas de Madelón en el medio y el ataque

En la mitad de la cancha, el entrenador todavía no definió quiénes ocuparán los costados. Mauro Luna Diale y Julián Palacios compiten por el sector derecho, mientras que Ignacio Malcorra y Brahian Cuello se disputan el lugar por la izquierda. Otra posibilidad es que Malcorra se ubique en una posición más central para intentar mejorar el funcionamiento colectivo.

También está en evaluación la situación de Joaquín Mosqueira, quien fue sustituido durante el entretiempo en los últimos dos encuentros. Su continuidad entre los titulares dependerá de las decisiones que tome el cuerpo técnico durante la semana.

En el frente de ataque, Marcelo Estigarribia podría meterse en el equipo en lugar de Eric Ramírez. Las modificaciones que Madelón probó ante Defensa y Justicia —con los ingresos de Rubio, Emilio Giaccone y Ramírez— no alcanzaron para cambiar el desarrollo del partido, por lo que el técnico buscará nuevas respuestas.

Con el objetivo de frenar la seguidilla negativa, Unión deberá recuperar firmeza defensiva y encontrar mayor claridad en la generación de juego. La visita a Riestra representa una oportunidad para cambiar la tendencia y volver a sumar en un tramo del campeonato que empieza a exigir resultados.