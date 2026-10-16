Unión arrancó la Liga Argentina con una victoria ante Bochas Sport Club

Unión se impuso por 96-87 ante Bochas en el Ángel Malvicino, en su debut en la Liga Argentina de Básquet. Agustín Ferrari fue el máximo anotador del encuentro.

Unión comenzó su camino en la Liga Argentina de Básquet con una sonrisa. En el estadio Ángel Malvicino, el equipo santafesino derrotó por 96-87 a Bochas Sport Club y dio el primer paso en una temporada que afronta con el objetivo de ser protagonista, bajo la conducción de Juan Siemienczuk.

El Tatengue mostró sus credenciales desde el inicio, con una gran efectividad desde el perímetro. Con cuatro triples convertidos en sus primeras cuatro oportunidades, el conjunto rojiblanco tomó rápidamente el control del marcador y parecía encaminarse a un comienzo favorable. Sin embargo, la visita reaccionó con el correr de los minutos, achicó la diferencia y logró emparejar el desarrollo.

En el segundo cuarto, el encuentro perdió fluidez y se volvió más disputado. Ambos equipos tuvieron dificultades para encontrar claridad en ataque, con pocas acciones colectivas y una marcada irregularidad en la definición. En ese contexto, Bochas aprovechó sus oportunidades, dio vuelta el resultado y se marchó al descanso con una ventaja mínima.

Unión construyó la victoria en el segundo tiempo

La historia cambió después del entretiempo. Unión ajustó su defensa, ganó solidez en ambos costados de la cancha y encontró mejores respuestas ofensivas para comenzar a inclinar el partido a su favor. El equipo santafesino se impuso por 27-15 en el tercer parcial y consiguió una diferencia importante para afrontar el tramo decisivo.

Del otro lado, Bochas intentó mantenerse en partido a partir de la conducción y la verticalidad de Nicolás Zurschmitten y Agustín Jure, dos de sus principales referencias ofensivas. No obstante, el local sostuvo su intensidad y evitó que la visita volviera a poner en riesgo el resultado.

Agustín Ferrari, el destacado del Tatengue

En el desenlace, Unión administró la ventaja y terminó sellando el triunfo por 96-87 ante su gente. Agustín Ferrari fue el máximo anotador de la noche, con 13 puntos en 16 minutos, en una actuación que sobresalió dentro de un equipo que encontró en su rendimiento colectivo la clave para resolver un partido que se había complicado en el cierre de la primera mitad.

De esta manera, el Tatengue comenzó con el pie derecho su participación en la Liga Argentina, en una temporada especial tras su salida de la Liga Nacional por razones económicas. Con el respaldo de su público en el Ángel Malvicino, Unión dio una primera muestra de sus aspiraciones en la segunda categoría del básquet argentino.