"Antepongo los proyectos de Unión por sobre mi acreencia"

Y agregó: "Creo que hay una parte importante que tal vez no es triunfo en si mismo sino el proyecto y las posibilidades que se le dan a los deportistas en nuestra institución. Que se los pueda formar y tener a los chicos jugando fue un motivo de orgullo al margen del resultado que se podía dar".

Sobre la charla que mantuvo con el presidente de Colón José Vignatti contó: "Charlamos un poquito, hablamos de los pases, del fútbol argentino, de las circunstancias, de la vida personal de cada uno. Coincidimos que hay que ajustarse al contexto y ese contexto cambió no solo por la pandemia, sino que ocurrió en la última década".

En una parte de la charla el dirigente rojiblanco se explayó sobre el tema de la deuda que Unión mantiene con su familia "La deuda era de 5.200.00 dólares y sigue siendo muy similar ya que hubo poco retiro. Retire una parte, pero hoy no tengo necesidad de retirar dinero y antepongo los proyectos deportivos de Unión por sobre mi acreencia".

Al preguntarle si lo más razonable era no retirar dinero del club, Spahn fue categórico "Yo hago una pregunta: ¿es tan razonable que nadie preguntó a la hora de aportar y que en el momento que creamos por asamblea un fideicomiso con renta, que yo no puse mi plata ahí, y no hubo un unionista que pensó en poner 1000 dólares o 10.000 dólares?.

"Eso se propuso en asamblea hace 10 años y nadie aportó dinero. Les dije "Tenemos que reconstruir el club y por eso necesitamos dos pesos acá, dos pesos allá. Había 15 notables junto con otros directivos que dijeron "no puedo", "mi mujer no me deja", "acabo de cambiar el auto", "estoy ahogado en mi empresa", detalló Spahn.

Y siguió: "Nosotros tenemos la administración y la única manera de que yo diga que es razonable que no retire nada es que alguien plantee que yo no puse un peso. La gente pone plata de corazón, porque nadie pone plata para ganar, la gente pone plata de corazón y quiere retirar la misma plata. No quiere intereses y a los directivos se los deja últimos".

Por último sobre la finalización de la tribuna dijo: "A veces para no tener deuda lo mejor es no hacer nada. Asumimos desafíos y tuvimos una circunstancia especial con el tema de la tribuna como la demora de seis meses del pago de la provincia. Y un problema con los socios que se comprometieron que eran 940 y pagaron 580. Hago esa autocrítica".