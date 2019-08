Carabajal : "Me gusta tirar caños y jugar de esa forma"

En dos partidos Gabriel Carabajal demostró sus condiciones, las mismas que lo erigieron como figura y goleador en Patronato. Frente a Racing y Defensa y Justicia se mostró activo, pidió siempre el balón, encaró cada vez que pudo y ratificó su excelente pegada tanto en pelota quieta, como en movimiento.

De hecho, cuando fue reemplazado en el segundo tiempo ante el Halcón de Varela, la gente le regaló una ovación. En 180' hizo que los hinchas se olvidarán de Franco Fragapane, ya que se ubicó en la misma posición que ocupaba el ahora jugador de Talleres.

Luego del comienzo auspicioso de Unión en la Superliga y de su buen rendimiento personal, el volante rojiblanco dialogó con el programa Identidad Tatengue por la 106.7 y allí se explayó por distintos temas en una extensa charla.

En el inicio habló sobre su forma de jugar "Se basa mucho en lo que te pide el técnico, pero mi forma de jugar es la que demuestro en Unión. Me gusta tirar caños y jugar de esa forma, pero depende del DT de turno. En Patronato Mario (Sciacqua) me pedía que juegue mas directo y Leo por ahora me da libertad y no me pide algo puntual. Y mis compañeros me piden que intente y vaya para adelante y eso es favorable para mi juego".

Sobre lo que fue su llegada a Unión expresó: "Uno estaba atento a lo que venía pasando en el club, por suerte nos recibieron muy bien y se hace mas fácil el acople al equipo, pero uno venia siguiendo las noticias del club cuando estaba la chance de venir. A uno lo pone muy feliz que la gente esté contenta. No soy de seguir tanto las redes sociales, pero cuando entro veo que los comentarios son bastante positivos".

En cuanto al nivel y las expectativas del equipo dijo "Con Defensa y Justicia hicimos un partido muy inteligente, intenso, el equipo tuvo un nivel muy bueno a pesar de tener poco tiempo de trabajo. Las expectativas son las mayores, pero esto recién empieza, nos estamos terminando de conocer, iremos partido tras partido tratando de hacer lo mejor, pero estamos tranquilos y después se verá para qué estamos. Aunque obvio que las expectativas son las mejores".

"El acople de los jugadores nuevos fue bastante rápido, yo creo que nos ensamblamos de manera temprana y eso se demostró en los puntos que logramos ante dos equipos fuertes como Racing y Defensa", manifestó.

Respecto a su posición en la cancha detalló: "En Patronato jugué en varias posiciones, en la primera etapa con Pumpido me desempeñé como extremo por izquierdo, después de doble 5, junto a Lemos y yo rompía hacia adelante. Es importante tener variantes, puedo jugar en varias posiciones y por suerte en el plantel tenemos futbolistas que se pueden adaptar a diferentes puestos y es importante para el técnico".

De los objetivos del equipo indicó: "Es prematuro decir para qué está el equipo, vamos partido a partido, tuvimos un comienzo bueno y esperemos mejorarlo, pero hay que estar tranquilos y no mirar más allá del próximo partido. Ojalá seamos protagonistas y se hable mas de Unión. Sacamos un punto en la casa del campeón y eso es para valorarlo, como así también el triunfo con Defensa y Justicia".

Ya en el final de la charla se acordó de los hinchas "Quiero agradecerles por los aplausos del otro día, aunque cualquier jugador que hubiese salido habría tenido el mismo reconocimiento. Entrar a la cancha y ver tanta gente es muy lindo y más en una situación económica tan difícil. No es fácil ir a la cancha o tener el dinero para hacerse socio. Por eso a los hinchas les digo que sigan con esa ilusión que nosotros estamos iguales de ilusionados y comprometidos para llevar a Unión a lo más alto".