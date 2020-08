Claudio Corvalán: "Es una situación muy complicada"

Los jugadores de Unión completaron dos días de trabajos en esta nueva modalidad de acuerdo a la situación por la pandemia, y Claudio Corvalán es uno de los hombres importantes que quedó del proceso anterior.

Mugre habló del reencuentro después de estar aislado mucho tiempo para contar las sensaciones que le generó recuperar el trabajo presencial.

En el inicio destacó que "fue muy lindo, teníamos muchas expectativas de poder volver a entrenar, es una situación que es complicado como está el país, hay que tener conciencia y estar con la familia, nos tenemos que cuidar entre todos".

Más adelante, apuntó que "estamos haciendo trabajos con pelota, intermitentes, siempre respetando los protocolos que hace que no podamos entrenar juntos, nos higienizamos, hicimos el test del olfato, el cuerpo médico nos chequeo, siempre nos tenemos que cuidar entre todos".

Claudio Corvalán 2.jpg Claudio Corvalán confía en poder cumplir los objetivos con Unión. Prensa Unión

El defensor rojiblanco expresó su pensamiento respecto al prolongado tiempo de inactividad que tuvieron los futbolistas. Al respecto dijo que "fue muy difícil, a medida que pasaba el tiempo se puso cada vez peor. En principio se decía que eran 15 o 20 días, fue muchísimo tiempo. Entrenamos vía zoom con el profe Hugo Díaz, entre todos logramos sacarlo adelante y gracias a eso podemos entrenar ahora en Santa Fe y de buena forma".

No es lo mismo trabajar de acuerdo a las herramientas que tuvieron a mano en la cuarentena, por eso Corvalán apuntó que "uno se siente cansado, es lógico porque después de tanto tiempo de no entrenar de modo adecuado, hoy por hoy nos encontramos con esto y la adaptación no será fácil".

En la parte final reafirmó que "tenemos que recuperar lo que perdimos y apuntarle a lo que tengamos primero en los papeles, sea el campeonato o la Sudamericana. Hay mucha incertidumbre de lo que se jugará primero o en lo que nos tocará competir. Sean las dos cosas tendremos que salir a buscarlo".