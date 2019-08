El boletín de calificaciones de la derrota del Tate ante Lanús

Todo lo bueno que mostró Unión en el arranque de la temporada, con el empate ante Racing en Avellaneda y la victoria ante Defensa y Justicia en el 15 de Abril, se desmoronó con las derrotas consecutivas ante Newell's, en Rosario, y contra Lanús, en Santa Fe.

El equipo de Leonardo Madelón extrañó demasiado en sus últimos cotejos al lesionado Gabriel Carabajal, ya que le faltaron ideas y juegos para generar peligro en el arco rival, mientras que defensivamente también mostró algunas falencias.

Uno por uno

Sebastián Moyano (6): Fue clave en el primer tiempo para evitar que Lanús estirara el marcador con dos tapadas dentro del área. En los goles no tuvo nada qué hacer, sigue demostrando que es uno de los puntos más altos del equipo.

Damián Martínez (4): No está atravesando un buen momento, le falta la explosión y vitalidad que tenía para pasar al ataque y generar con los centros cruzados que abastecían a los delanteros.

Yeimar Gómez Andrade (5): Si bien marca el gol con el que Unión descontó, fue responsable en el segundo gol, despejando mal la pelota en la salida, y sin poder neutralizar a José Sand.

Jonathan Bottinelli (4): Otro de los jugadores que no se lo nota sólido, no da garantías. Se lo ve lento y a destiempo, no está en su nivel.

Claudio Corvalán (4): Sufrió cada vez que lo atacaron, en el primer gol no pudo despejar el balón que luego le pega cuando está en el piso y se le metió a Moyano. No está en el nivel que demostró en los dos primeros partidos.

Ezequiel Bonifacio (5): El más desequilibrante en el primer tiempo, con dos remates que el arquero Rossi le tapó, uno de afuera y otro de adentro del área. En el complemento bajó su nivel y fue reemplazado.

Nelson Acevedo (5): Fue uno de los que más luchó en el medio, empujó e intentó un poco más que el resto.

Jalil Elías (4): Flojo partido, hasta aquí no demostró demasiado con la camiseta rojiblanca. No pesó en el medio y perdió con los volantes de Lanús, por lo que fue reemplazado.

Federico Milo(4): No pesó jugando como volante por la izquierda, ya que es un lateral. Puede hacerlo pero no tiene desequilibrio ni llegadas, para desnivelar en los metros finales.

Nicolás Mazzola (4): Flojo partido, se notó que no estaba al 100% desde lo físico, ya que venía de recuperarse de algunas lesiones físicas.

Walter Bou (4): Venía siendo el delantero más peligroso en los últimos partidos, pero perdió en este partido de arriba y abajo con los centrales del Granate.

Juan Ignacio Cavallaro (5): No entró mal, al menos intentó, se posicionó como volante por la izquierda, intentó asociarse, seguramente le va a rendir al equipo, pero fueron sus primeros minutos.

Franco Troyansky (-): Una buena acción que peleó por izquierda y que remató y casi se le mete por arriba a Rossi.

Maximiliano Cuadra (-): Pocos minutos en cancha, con un Unión desesperado, queriendo pesar en ataque pero sin mucha claridad.