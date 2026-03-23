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Unión cayó en la tabla tras perder con Defensa y Justicia

Tras la derrota en Florencio Varela, Unión quedó séptimo con 16 puntos y depende de otros resultados para sostener su lugar en zona de clasificación.

Ovación

Por Ovación

23 de marzo 2026 · 15:43hs
Unión cayó en la tabla tras perder con Defensa y Justicia

Prensa Unión

La derrota de Unión por 2 a 0 ante Defensa y Justicia modificó su posición en la Zona A, dejándolo en el séptimo lugar con 16 puntos en 11 partidos. El equipo de Leonardo Madelón perdió terreno tras cortar su racha positiva y ahora mira de reojo otros resultados.

Unión vs Defensa y Justicia: derrota que impacta en la tabla

El traspié en el Estadio Norberto Tomaghello no solo significó la caída ante un rival directo, sino también un retroceso en la tabla. Con un registro de cuatro victorias, cuatro empates y tres derrotas, el conjunto tatengue quedó un escalón por debajo de su ubicación previa, en una zona caracterizada por la paridad y la lucha cerrada por los puestos de clasificación.

El panorama inmediato de Unión está condicionado por el partido pendiente entre Estudiantes (18 puntos) y Central Córdoba (12). Si el equipo santiagueño logra imponerse en La Plata, la tabla se comprimirá aún más, dejando al Ferroviario a solo un punto del elenco santafesino. En cambio, una victoria del Pincha le permitiría a Unión sostener cierta ventaja sobre Independiente y Platense, ambos con 14 unidades.

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Madelón apunta a recuperar solidez defensiva en Unión

Tras el regreso del plantel y los trabajos regenerativos, el cuerpo técnico decidió poner el foco en la estructura defensiva, uno de los aspectos a corregir luego de la caída. El equipo retomará las prácticas en Casasol, con la intención de ajustar detalles y recuperar el funcionamiento que le permitió sumar en fechas anteriores.

El calendario inmediato obliga a Unión a recuperar puntos en condición de local, donde deberá hacerse fuerte en el estadio 15 de Abril. La paridad de la Zona A exige no dejar unidades en el camino si el objetivo es claro: terminar entre los ocho mejores y avanzar de fase en un torneo que tiene a Vélez como uno de los principales protagonistas.

Unión Defensa y Justicia Leonardo Madelón Florencio Varela
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