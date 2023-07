González, contundente tras la caída en Tucumán: "Hay que ponerse el overol y estar a la altura de Unión"

"Es una situación que no es común, pero es lo que hay y debemos afrontarla. Lo más fácil era asumir la semana que viene tras estar unos días en casa y no quise. Desde lo mental los jugadores estaban bien y había que salir a jugar. El partido salió como lo imaginamos, intenso con dos equipos que se juegan mucho y que me sirve para sacar conclusiones. Duele perder. Erramos mucho. Hay que seguir preparándose. El vestuario esta golpeado, pero ahora se viene otra final para ir mejorando como equipo. Los jugadores demostraron que pueden hacerlo. Es un plantel con muchos chicos y de a poco intentaremos mejorar lo de esta noche", apuntó.

Asimismo, dijo: "Fue un partido físico y luchado. Más allá de elegir a la gente o el sistema, hay que estar más cortos. Esto es sacar conclusiones rápidamente. Entonces hay que empezar a despertar cosas. Amén de la juventud, son los que están y para mí son los mejores. No fue un partido del todo bueno, pero hay que estar preparado para jugar esta clase de partidos. A veces planificás y sale todo lo contrario. Hay que trabajar. Desde mañana (por este domingo) empezaremos a buscar las formas para enfrentar a Boca".

Cristian González.jpg Kily González analizó la derrota de Unión ante Atlético Tucumán. Télam

Respecto al punto de inflexión, el técnico contó: "Fue un penal que viene de un movimiento que habíamos visto, porque lo tenían trabajado. Nos costaron mucho las conexiones y ocupar espacios. Uno tiene que buscar la manera de contrarrestar al rival, que es diferente y te analiza. Creo que tenemos un equipo con muchos chicos, que no es una excusa, y queremos trabajar, no hay otras cosas. Corregir errores y, mas allá del partido chato, debemos aprender de esto. No tiene que ser un partido más y no quiero que sea así. Mejoraremos. La gente no quiere palabras, sino que mejoremos".

"Más allá de que una elección, en una llegada rara, fueron solo dos días de conocer al plantel. Hablé mucho con los jugadores y sería muy tonto hacer tantos cambios. Esto nos sirve para analizar y les dije que son todos importantes. Entonces buscaremos a quienes estén mejor para jugar. «Hay que ponerse el overol y estar a la altura de la camiseta de Unión». Es lo que voy a buscar. Es un plantel que se entrega. Necesito que esta clase de partidos sean bien interpretados. A veces hay que estar preparado para otras cosas", contó el flamante conductor rojiblanco.

Volviendo al partido, desglosó: "Esperaba un partido de esta intensidad. Lo hablamos mucho, pero después hay cuestiones de juego y quizás las cosas no salen como uno pretende. Ahí hay que ver cómo nos adaptamos. Es un aprendizaje para todos. Insisto en decir que este es un club donde hay gente que le pone mucho sacrificio y los jugadores de fútbol son afortunados y yo quiero llevar a este club a lo más alto. Entonces hay que construir pensando a futuro. Me hago cargo de esto y nos encontramos con un planteamiento que nos sorprendió".

"Los partidos son todos complicados. Hay que pensar ahora en la pelota parada, de ver al rival y cómo juega. Todo lo normal. Tenemos varios días para focalizarnos en Boca, que es motivante. Hay que estar la altura de lo que representar la camiseta de Unión. Quiero trabajar ya para jugar ante un rival contra los que todos quieren jugar".

Mientras que en el final de la conferencia en la que estuvo UNO Santa Fe, tiró: "Las conclusiones las guardo, porque son para los jugadores. Me gusta interactuar mucho y necesito hablar con ellos. De ahí en más armaremos el esquema. Para nosotros cada partido es una final y lo tenemos que tener claro. A nadie le gusta perder la racha, pero hay que seguir y aprender de estas cosas. Hay que mirar para adelante. De esto se sale y hay que estar preparado de todos lados".