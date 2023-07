Unión se pareció más al de Munúa que al de Méndez y perdió con Atlético Tucumán

Unión jugó mal, estuvo muy lejos de lo que ofreció en el partido ante Independiente y perdió con absoluta justicia. Fue más Atlético Tucumán que le ganó 1-0 y le cortó una racha de seis partidos invicto . Mejoró un poco en el complemento, pero no le alcanzó para evitar la derrota que lo vuelve a ubicar en una zona incómoda.

Al T ate le costó acomodarse en el partido y nunca tuvo el control . Esa confianza que brotaba en los partidos anteriores , sobre todo ante el Rojo, no estuvo presente en la noche de Tucumán . Por ello, el Rojiblanco fue un equipo impreciso, con escasa movilidad y que no mostró atrevimiento.

Fue muy flojo el primer tiempo que jugó Unión y mucho más si se lo compara con lo hecho en el cotejo ante Independiente. En esos primeros 45' el Tate se pareció mucho más al que dirigía Gustavo Munúa, que al de Sebastián Méndez. El elenco rojiblanco no tuvo la intensidad de otros encuentros y en consecuencia Atlético Tucumán lo superó en todos los sectores del campo de juego.

Unión perdió todas las divididas, el Decano se mostró más ambicioso y confiado, mientras que el Tate salió a ver que pasaba. No tuvo la determinación de las presentanciones anteriores. Así las cosas, terminó sufriendo el primer tiempo, dado que no fue sólido en defensa y en ataque no generó casi nada.

Ni siquiera logró desnivelar Imanol Machuca, más allá de un par de arranques en donde le cometieron algunas faltas. El Tate avisó con un cabezazo de Claudio Corvalán que se fue desviado y no mucho más. Un remate de Mauro Luna Diale dentro del área que neutralizó Bruno Bianchi y otro de Enzon Roldán de media distancia que rebotó en un jugador del Decano.

Le faltó claridad, pero porque nunca pudo hacerse dueño del balón, la pelota la tuvo más Atlético Tucumán, que terminó abriendo el marcador por una falta infantil de Federico Vera dentro del área sobre Mateo Coronel. El árbitro Andrés Gariano no dudó y marcó la pena máxima. El propio Coronel se encargó de ejecutarlo, con un remate sobre el caño derecho, engañanando a Sebastián Moyano que se tiró al otro costado.

Posteriormente, el arquero de Unión desvió un remate de Guillermo Acosta para mandar el balón al córner. Y Coronel dentro del área remató cruzado y la pelota se fue desviada. Sin generar tantas chances concretas, Atlético Tucumán siempre fue más peligroso que Unión, justificando ampliamente el resultado parcial.

¡EL DECANO LE GANÓ AL TATENGUE DEL KILY GONZÁLEZ! | Atlético Tucumán 1-0 Unión | RESUMEN

En el segundo tiempo Unión mejoró en algo y en el final estuvo cerca de empatarlo. No obstante, el equipo retrocedió en el aspecto futbolístico y terminó perdiendo y cortando la racha positiva de seis partidos invicto. A la luz del resultado y del desarrollo del juego, está claro que el equipo acusó el impacto de la intempestiva salida de Méndez.

Porque si bien empujó en los minutos finales, no tuvo casi de la nada de lo que había mostrado en el cotejo ante Independiente. Estaba claro que repetir una actuación como la goleada frente al Rojo iba a ser díficil, pero la diferencia fue muy abrupta. El arranque del segundo tiempo, fue similar al primero con Atlético Tucumán mostrándose más peligroso en ataque.

Estuvo cerca de aumentar el resultado con un disparo de Adrián Sánchez que pasó al lado del caño izquierdo del arco rojiblanco. Y luego Pereyra remató de zurda desviado. La chance más clara de Unión, fue un disparo de media distancia de Gordillo que propició una muy buena tapada de Tomás Marchiori que envió el balón al córner.

El Decano pudo aumentar en el final, pero falló en la definición y además apareció Moyano para tapar un remate dentro del área. Y Unión pudo empatarlo con un anticipo de Ezequiel Cañete en el primer palo, pero su remate no tuvo buena dirección. Mientras que Tomás González cabeceó dentro del área desviado.

En el balance de los 90' fue más Atlético Tucumán y terminó ganando el partido con absoluta justicia. Era obvio que con apenas dos prácticas muy poco podía hacer el Kily. No obstante, es una derrota que le pone un freno a la mejora que venía demostrando el equipo en sus anteriores presentaciones. Unión nunca estuvo cómodo en el partido y le faltó esa intensidad de los partidos anteriores.

No es para hacer un drama, pero sin dudas que se trató de un golpe. Seguramente lo terminó afectando más la salida de Méndez que la derrota frente a Atlético Tucumán. Pero deberá dar vuelta la página, comenzar a entender el mensaje del nuevo entrenador y levantarse lo más rápido posible, ya que en el horizonte está Boca.

Síntesis

Atlético Tucumán: 1-Tomás Marchiori; 24-Renzo Tesuri, 2-Bruno Bianchi, 20-Nicolás Romero, 39-Matías Orihuela; 5-Adrián Sánchez, 8-Guillermo Acosta, 16-Bautista Kociubinski, 10-Joaquín Pereyra; 37-Mateo Coronel y 19-Marcelo Estigarribia. DT: Lucas Pusineri.

Unión: 25-Sebastián Moyano; 16-Federico Vera, 32-Nicolás Paz, 5-Oscar Piris, 3-Claudio Corvalán, 34-Kevin Zenón; 8-Enzo Roldán, 6-Yeison Gordillo, 39-Imanol Machuca, 30-Gerónimo Domina y 7-Mauro Luna Diale. DT: Cristian González.

Goles: PT 17' Mateo Coronel (AT).

Cambios: ST 15' Ezequiel Cañete x Luna Diale (U), 29' Luciano Aued x Paz (U), Bryan Castrillón x Domina (U), 33' Ramiro Ruiz Rodríguez x Coronel (AT), Marcelo Ortiz x Tesuri (AT), 44' Tomás González x Roldán (U), 47' Francisco Di Franco x Sánchez (AT).

Amonestados: Tesuri (AT), Luna Diale, Gordillo y Machuca (U).

Árbitro: Andrés Gariano.

Estadio: José Fierro.