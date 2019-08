"Estoy dolido pero recién nos estamos conociendo"

Unión sufrió su segunda derrota en la Superliga, tras un arranque que ilusionó a todos sus hinchas, tras caer frente a Lanús por 2-1, en el 15 de Abril, en una actuación que llenó de preocupación debido a que el equipo se desfiguró futbolísticamente en relación a la temporada anterior.

Leonardo Madelón brindó la habitual conferencia de prensa, y a pesar de mostrarse dolido con la caída, envió un mensaje esperanzador a los hinchas. En el arranque se le preguntó si se iba con la misma sensación que la que reveló en Rosario, y opinó: "No, totalmente distinto. Lo de Newell's fue un equipo que no conocíamos ya que podíamos quedar punteros y no hicimos nada de lo que habíamos trabajado. Hicimos una autocrítica entre cuerpo técnico y jugadores. Sabía que Lanús iba a ser un rival muy bravo, muy difícil, es un club clásico de Primera que está peleando una situación difícil, y en todos los sectores de la cancha no nos iban a regalar nada. Nos conocen, hace dos meses atrás le habíamos ganado. Lo hablé con Zubeldía, armaron un equipo muy duro y competitivo, le ganaron a Vélez, son intensos".

Y agregó: "Me queda como consuelo que recién nos estamos conociendo, nos estamos armando. Nos cuesta en la zona de volantes que es donde más perdimos, sumado a la lesión de (Gabriel) Carabajal, que para nosotros es una pieza clave. Se acusó el golpe anímico en el plantel, nos maneja las pausas, las pelotas detenidas, lanza, mete pelotas de gol, pero no está y hay que esperarlo. Hay una parte del partido donde no estuvimos bien, la regalamos y ellos nos hicieron la diferencia de 1-0. Tuvimos dos de Bonifacio, nos pusimos a uno en el segundo tiempo, atacamos permanentemente, estuvieron los cuatro delanteros en cancha, lo que no garantiza nada. Pero no nos alcanzó, me deja tranquilo que vi rendimientos buenos en algunos jugadores".

Sobre la falta de generación de fútbol, opinó: "Sí, me preocupa. Le quiero decir al hincha que también estoy dolido por la derrota, porque nos hicimos fuerte en nuestra cancha. Pero lo dije que iba a ser un año difícil porque se desarmó y mucho el equipo. Hasta que los jugadores nos conozcan y nosotros sepamos quién puede jugar con quién va a tener un costo. Le dije a los jugadores que hay que poner piloto de tormenta, que se queden tranquilos, que no estamos nerviosos. Al hincha le digo que esté tranquilo, que ya vamos a encontrar lo mejor, como pasó otras veces cuando uno tiene que armar, hay que tener paciencia. El grupo está muy bien, con mucha confianza de salir adelante, no es un drama, pero perdimos y duele".

También se refirió al sistema empleado y a cómo pegó la derrota en Rosario, y afirmó: "Este modelo del 4-4-2, flexible, que te atacaba por todas partes, con otras características de jugadores. Tendremos que trabajar sobre cada partido, sobre cada rival. Quizás ahora venga San Lorenzo y tengamos que cambiar, lo vamos a analizar en la semana. Pero hay buenos jugadores, buen material, el vestuario está bien. Históricamente si Unión perdía en Rosario era normal, y ahora nos pegó mucho. Son los riesgos de poner las cosas en alto y a mí me gusta eso".

En cuanto a si se puede ver un equipo de arranque con tantos delanteros, reveló: "No sé si se puede arrancar un partido así, si ponés todo el arsenal y no funciona te quedás sin opciones en el banco. Cuando ponés muchos delanteros das muchas referencias. Tenemos que estar tranquilos, trabajar y pensar en San Lorenzo, un grande, que va puntero y veremos si podremos hacer ruido en el Bajo Flores".

Por último, se lo consultó por la situación de Juan Ignacio Cavallaro, y dijo: Habían dicho que no lo ponía porque estaba peleado. Es un pibe divino, lo llevamos al banco para ver si nos daba algo. Nos dio algo de fútbol y pelota parada. No jugaba desde la final con Tigre, estuvo un mes y medio parado, por lo que ante cualquier exigencia máxima puede haber contracturas".