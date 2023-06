Federico Vera: "Nunca me voy a bajonear, Unión es mi casa"

LEER MÁS: Imanol Machuca sigue "solo con la cabeza en Unión"

Para luego, Federico Vera agregar: "Bajonerarme nunca porque Unión es mi casa, me siento identificado con el club y soy hincha, bajonerarme porque no acepten una oferta jamás, estoy concentrado en Unión. Llegaron las ofertas y eso me pone contento porque quiere decir que me están viendo desde afuera".

Festejo Vera.JPG Télam

"Un partido malo puedo tener pero que se queden tranquilos que voy a dejar todo, Unión es mi casa y nunca me voy a bajonear porque digan que no a una oferta, estoy feliz porque estamos viviendo un momento hermoso y si no me fui en las malas en las buenas tampoco me voy a ir", agregó Federico Vera.

En cuanto a los motivos de la remontada de Unión, Federico Vera indicó: "Lo hablamos con los muchachos, se tenía que dar un triunfo como el que logramos en Santiago del Estero que nos iba a dar un empujón, ya que más allá de lo futbolístico era todo anímico y obvio que Méndez trabajó en lo táctico, pero fue algo más anímico que otra cosa".

"Los muchachos están levantando muchísimo, yo también siento que estoy levantando mi nivel, pero (Yeison) Gordillo, Machu (Imanol Machuca), Enzo (Roldán), la defensa toda, todos estamos levantando y cuando eso ocurre se nota en lo grupal", cerró Federico Vera sobre el momento de Unión.