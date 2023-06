Méndez: "La gente que antes estaba enojada con razón, ahora se fue contenta y eso quiere decir que todo está bien"

• LEER MÁS: Unión fue más y goleó a Independiente en el 15 de Abril

"Hay momentos complicados en la vida y entendí que esto es solo fútbol, con las cosa buenas y malas. Hay cicatrices que se van dejando atrás. Contento por la felicidad de los jugadores. Se resume en eso. Los jugadores cambiaron la historia, nosotros solos acompañamos. Feliz por ellos a nivel grupal. Están muy bien y eso nos emociona llena de orgullo", expuso el técnico.

Pero su reflexión no quedó solo ahí: "Sí, estoy emocionado. Para mí los partidos se juegan así, no solo quienes pelean por el descenso. No se puede nunca dejar de joder y meter. Lo viví de manera especial. Estuve mucho tiempo sin trabajar y pese a los momentos complicados, ver la entrega de los jugadores, uno se llena. No hay otra cosa que llene más. Estamos felices por ellos y que la gente que estaba enojada con razón, ahora se fue contenta y eso quiere decir que todo está bien".

Gallego también apuntó a la mentalidad de Unión: "Si uno no está bien de la cabeza no puede jugar, por eso el mérito es de los jugadores, porque siempre es así, somos actores secundarios nosotros. Solo proponemos, depende siempre de los jugadores. Fue un partido redondo en todo sentido. Fue un gran desgaste y se jugó al fútbol. La gente se fue contenta y los chicos se van soltando. Hasta se demostró mucha valentía, pero no hay méritos míos, porque ellos decidieron jugar así los partidos".

Más adelante, se le consultó a Méndez sobre algunos nombres como posibles refuerzos, como Walter Bou y prefirió esquivarlo. A la vez que sentó postura ante alguna venta: "Prefiero no responder sobre nombres propios. Hay que disfrutar esto. Desde que llegamos pasamos cosas complicadas y ante la adversidad se salió. Si Machu tiene que salir, que tenga una gran vida deportiva, deseándole los mejores augurios. Cuando te sacan cosas siempre es complicado, pero nunca le cortaré la carrera a un jugador. Me pueden doler las cosas y fastidiar, pero algo que no se puede hacer es impedir que un jugador crezca. No está en nuestra cabeza ni el corazón".

image.png Sebastián Méndez elogió las condiciones de Imanol Machuca en Unión.

"Esta semana solo nos dedicamos a preparar el partido. No hablé nada del futuro, porque este partido era crucial por más que quedan muchos puntos aún. No me reuní con nadie, pero estoy al tanto de todo igual. Celebro si se junta (por las agrupaciones) la gente, porque habla de un club sano. Nunca entendí en tantos años de fútbol porqué hay tantas agrupaciones. Esto es un club de fútbol y me cuesta entender por qué hay tanta división. Esto es una pasión y no hay muchas explicaciones, porque el fútbol es pasional y son emociones. No sé por qué hay tantas divisiones", remarcó Méndez.

Asimismo, el técnico rojiblanco dijo: "No miro la edad de los jugadores, sino los momentos y darle continuidad a un equipo. Me parece que el futbol argentino tiene muchas particularidades con esto. Por eso es diferente a otros. Los chicos queman etapas, pero el transitar ahora no es tan duro. Cuando hay resultados positivos es más fácil. Por eso no creo que por la edad no se esté capacitados para jugar. Veo el crecimiento en cada partido. No creo que el fútbol tenga que ver con la edad, o al menos en esta liga. Es verdad que se precisan jugadores con batallas, pero nos encontramos con este plantel e hicimos lo necesario".

"Creo que fue un partido mejor que el de Gimnasia. Hay que revisarlo igual como para decirlo bien. Sí quizás por lo que vi dentro de la cancha. Lo gente respondió y eso me deja satisfecho. Veo que los chicos mejoran y ya no tienen esos temores, haciendo que el equipo juegue mejor. Falta mucho igual", se sinceró.

En el final, apuntó: "Del rival no me gusta hablar. Pero creo que los equipos pasan por momentos y en los clubes grandes se tiene más. Pero fuimos superiores, con llegadas por adentro y por fuera, con construcciones y posesión. Fuimos inteligentes y ahí estuvieron las claves del partido. En eso se basa la victoria".