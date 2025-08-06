Uno Santa Fe | Unión | Unión

Franco Ratotti firmó su primer contrato con Unión y pasó a préstamo a Unión Española

Franco Ratotti ya firmó su contrato con Unión y viajará a Chile para sumarse a préstamo Unión Española de Chile.

6 de agosto 2025 · 07:52hs
Franco Ratotti firmó su primer contrato con Unión y pasó a préstamo a Unión Española

Mientras la situación de Jerónimo Dómina mantiene en vilo al mundo Unión por su conflicto contractual, el club avanza en silencio con otra joven promesa: Franco Ratotti, delantero de 20 años y goleador de la Reserva, firmó en las últimas horas su primer contrato profesional, aunque no será en Santa Fe donde dé sus primeros pasos en Primera División.

Franco Ratotti, con su futuro en Unión Española de Chile

Ratotti ya acordó su incorporación a Unión Española de Chile, donde continuará su carrera a préstamo. La dirigencia tatengue oficializó el acuerdo, que incluye una cláusula de repatriación en diciembre, si el club decide traerlo de regreso.

Ratotti, que aún no debutó en Primera con la camiseta rojiblanca, fue seguido de cerca por clubes de Brasil, del ascenso español y también de la Primera División chilena. Su proyección, sumada a su buen presente en la Reserva, despertó interés fuera del país, y Unión decidió actuar rápido para no perderlo como ocurrió con otros juveniles.

Si bien en su momento hubo diferencias económicas y deportivas que trabaron la firma, finalmente se logró encauzar el vínculo. La dirigencia le había ofrecido firmar contrato y luego cederlo a un club de Uruguay, pero el entorno del jugador no vio con buenos ojos esa opción, por lo que se descartó.

La decisión de buscar nuevos horizontes tiene también un componente deportivo: la falta de lugar en el actual plantel de Leonardo Madelón, que cuenta con una marcada superpoblación de atacantes, le cerraba las puertas a un inminente debut.

Una salida ordenada de Ratotti de Unión

A diferencia de Dómina, cuya salida sin dejar ingresos genera indignación en la dirigencia e hinchas, el caso Ratotti se resuelve de manera ordenada. El club asegura su patrimonio, el jugador accede a un nuevo desafío en el exterior, y las partes mantienen un canal abierto para un posible retorno a corto plazo.

En ese sentido, desde el club destacan que el formato del acuerdo con Unión Española garantiza que si Ratotti explota en Chile, Unión podrá recuperarlo en diciembre, con el objetivo de sumarlo a la competencia oficial en 2026.

El caso Dómina expuso las tensiones que atraviesan hoy los clubes formadores, muchas veces rehenes de los representantes y de las urgencias del mercado. El de Ratotti, por ahora, marca una hoja de ruta distinta, basada en el diálogo y la preservación de los activos del club.

