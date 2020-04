Gamba: "Yo también elegiría jugar siempre con Soldano"

Lucas Gamba hoy es el único futbolista de San Rafael que brilla en la máxima categoría del fútbol argentino, vistiendo los colores de Rosario Central. Quien se inició en el Sport Club Quiroga y a medida que fueron pasando los años creció deportivamente, sin dudas deja bien al deporte local en la Argentina. El mendocino le devolvió gentilezas a Franco Soldano, quien manifestó que lo recomendaría para Boca, luego de haber compartido un ciclo brillante con la camiseta de Unión.

Gamba a sus 32 años se ha transformado en un referente y ejemplo a seguir, no solo por sus logros deportivos, sino también por cómo ha sido como persona en todo su desarrollo.

En lo que va de la temporada, en Rosario Central en este 2019/20 alcanzó 3 goles, primero ante Racing Club, luego ante River y el último frente a Aldosivi de Mar del Plata.

Gamba dialogó con FM Vos (94.5) y se refirió a la cuarentena que vivimos por el Covid-19: “Yo sigo en Rosario, habíamos jugado y a los pocos días arrancó la cuarentena, por lo que no me pude ir para Mendoza, pero tampoco era una opción, ya que no se sabía bien cuándo podíamos volver a entrenar”.

“La verdad que nosotros tenemos al profe del club que permanentemente nos está pasando trabajos, particularmente vivo en una casa y si bien tengo espacio para entrenar, a veces los trabajos con pelota se hacen más difíciles, pero dentro de todo vengo zafando, porque estoy completo en lo que respecta a los materiales que nos mandó el club”, recalcó.

De la ciudad en la que vive, comentó: “Estoy viviendo en Funes, a unos 10 kilómetros de Rosario capital, es un pueblo bastante chico y donde vivo yo realmente no hay tanto movimiento. El centro es chico, pero con un poco más de movimiento. Para ser sincero, yo hace tres semanas que no salgo de mi casa, pedimos todo por delivery”.

Sobre la estadística que lo ubica como el máximo anotador de la Superliga en las últimas tres temporadas, detalló: “La verdad que estoy más que orgulloso por haber tenido buenos rendimientos y sacar rédito a eso, de estar en tres clubes diferentes y seguir jugando la verdad que me pone muy contento, dándome la tranquilidad de que las cosas las estoy haciendo bien”.

De su presente y continuidad en el primer equipo, subrayó que “son cosas del fútbol, a veces te toca tener buenos rendimientos, a veces regulares y no tan buenos, pero hay que seguir trabajando. Es lo que intento, mantenerme en un buen nivel y mejorar cada día con los entrenamientos junto a mis compañeros, darles variantes, que es para lo que trabaja uno”.

Al contar de su evolución durante todos estos años, explicó: “Seguramente fui evolucionando, también debo tener similitudes a cuando arranqué, siempre fui delantero y tener movilidad por el frente de ataque, ocupar mi velocidad, en eso es parecido, pero le fui sumando muchas cosas que me fue dando el día a día, el estar jugando y haber pasado por categorías diferentes. Todo te va ayudando bastante y te enseña algo”.

Finalmente, el delantero de 32 años hizo mención a lo que comentó Franco Soldano, actual jugador de Boca Juniors, quien expresó que le gustaría llevar a Lucas al Xeneize: “Con Franco me sentí siempre muy cómodo en Unión de Santa Fe, es una excelente persona como compañero y como jugador. Dentro y fuera de la cancha nos llevábamos muy bien, tenemos una excelente relación, siendo un orgullo para mí que me siga queriendo como compañero y pienso igual, ya que si me dieran a elegir a alguien, lo elegiría a él, tiene un potencial enorme y por eso está donde está”.

Al respecto agregó: “La oportunidad que puede llegar a tener depende del club, porque yo tengo contrato y le tengo muchísimo respeto. Ellos analizarán cualquier oferta que pueda llegar, obviamente se analizará, pero todo dependiendo de lo que quiera hacer el club”.