José Marzo: "El ascenso con Unión lo recordaré toda mi vida"

Este 13 de julio es un día muy especial para Unión. Entre todos los ascensos conquistados a Primera División, el de Córdoba quedará marcado a fuego porque en ese equipo, la gran mayoría eran jugadores del club, entre ellos José Luis Marzo.

El Loco volvió de Colombia aquella temporada y fue pieza clave en la formación de Carlos Trullet. Desde Paraná, donde reside, charló con radio Sol 91.5 para recordar los 24 años de aquella conquista.

En el inicio reconoció que “era el partido más esperado, las ansiedades estaban muy arriba y era lo importante para todos. Justo se dio la posibilidad de volver desde Colombia. Regresé por algo personal, no me iban a tener en cuenta, la presidenta que era hermana de Rodríguez Orejuela me dijo que me tenía que volver y lo hice”.

Más adelante acotó que “llegué un viernes a Paraná, el sábado hablé con mi empresario (Carlos Quieto) porque pensaron que todavía estaba en Colombia. Si bien había otras opciones, hicimos todo rápido porque yo quería arreglar en Unión y volver a jugar”.

El Loco puntualizó con detalles esa jornada de 13 de julio, al expresar que “ya ese sábado a la mañana viví muy fuerte todo lo que sucedió. La ansiedad de entrar a la cancha y jugar, era un partido difícil y duro, teníamos una ventaja deportiva pero se nos podía complicar, llegaba gente, pasaba por el hotel, era algo impresionante”.

Para luego, afirmar: “Personalmente ese sábado no me lo puedo olvidar nunca, yendo para la cancha, ver el campo al salir a reconocerlo. Recibir puteadas de la hinchada local, ver a los hinchas de Unión y preguntarse cómo entró tanta gente en un pedacito de tribuna. La cena, el Laucha Garate cantando, don Ángel saltando, son recuerdos fantásticos”.

Locura2.jpg El Loco Marzo dijo que le cerraron la puerta en la cara para volver a Unión.

En otro tramo de la charla expresó que "la Araña Maciel tuvo una actuación estupenda. Si bien todos hicieron lo suyo, él tuvo mucho mérito en aquel partido. Incluso recuerdo que lo puteamos porque en una jugada dijo tranquilo que se va, y la pelota dio en el travesaño. A la vuelta los hinchas en la ruta, con banderas, gorros, un momento inolvidable que jamás me podré olvidar".

Consultado sobre la situación que años después vivió Darío Cabrol, al cruzar de vereda, Marzo no dudó en afirmar que "lo entiendo a Darío y jamás lo podría juzgar, me dolió mucho. Nos pasó a muchos que quisimos volver años más tarde a Unión y nos cerraron las puertas en la cara. Volvía de Francia y se que tenía ofertas de Racing y Estudiantes. Fue vivo Vignatti que lo agarró y se lo llevó, creo que hizo un buen negocio él".

El Loco Marzo sigue concurriendo a la cancha para alentar con su familia a Unión, el club que marcó gran parte de su trayectoria, y con el que tiene un sueño incumplido: "Me gustaría dirigir Unión, pero se que los profes que vienen trabajando lo están haciendo muy bien. De todos modos, a los que pasamos alguna vez por el club y dejamos una huella, claro que nos gustaría volver a estar, y si se da, algún día dirigirlo.