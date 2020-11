La probable formación de Unión para visitar a Racing

Por ello y en función del contexto, el Vasco preservará a la mayoría de los titulares, pero tendría decidido que jueguen algunos para tener mayor rodaje caso Nery Leyes y Fernando Márquez. Como así también Franco Troyansky quien no estará ante el Bahía por llegar a las tres tarjetas amarillas.

LEER MÁS: Troyansky sería titular en Unión para jugar ante Racing

En relación al partido con Arsenal, podrían ser seis las variantes que implemente el cuerpo técnico. Ya están recuperados Matías Nani y Lucas Esquivel luego de dar positivo de coronavirus. Y en consecuencia, ingresarían en lugar de Claudio Corvalán y Franco Godoy.

Por su parte, en la zona media, otro que se recuperó del coronavirus es Leyes quien estaría reemplazando justamente a Leonel Bucca afectado por el Covid-19. Y Franco Troyansky suplantaría al uruguayo Sebastián Assis para volver a jugar con tres delanteros.

LEER MÁS: Unión y su sentido homenaje a Diego Maradona

Mientras que en el ataque, Mauro Luna jugaría en lugar del uruguayo Javier Cabrera y el Cuqui Márquez estaría desde el arranque con el objetivo de sumar minutos y reemplazaría a Juan Manuel García. No obstante, estas variantes no están confirmadas, ya que en la semana el equipo no hizo fútbol, por el partido ante el Bahía en Brasil.

Así las cosas, una probable formación rojiblanca para visitar a la Academia estaría integrada por: Federico Bonansea; Francisco Gerometta, Franco Calderón, Matías Nani, Lucas Esquivel; Fernando Elizari, Nery Leyes, Kevin Zenón; Mauro Luna Diale, Fernando Márquez y Franco Troyansky.