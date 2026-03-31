Unión incorporó a Federico Martínez, juvenil surgido en Rafaela

En línea con su política de crecimiento, Unión confirmó la llegada del juvenil Federico Martínez , quien se incorpora desde 9 de Julio de Rafaela en el marco de un acuerdo entre ambas instituciones. El futbolista afrontará su primera experiencia fuera de su club formador, en un paso clave para su proyección.

El arribo de Federico Martínez responde a una estrategia clara del Tatengue : apostar por talentos jóvenes de la región. El futbolista completó todo su recorrido formativo en 9 de Julio de Rafaela , donde se destacó como una de las promesas de la institución.

Desde el club rafaelino remarcaron que el jugador atravesó todas las etapas, desde divisiones infantiles hasta Reserva, e incluso sumó minutos en Primera División, lo que le permitió adquirir experiencia competitiva a temprana edad.

Unión y 9 de Julio de Rafaela: un convenio para potenciar talentos

La incorporación se dio en el marco de un convenio institucional entre Unión y 9 de Julio de Rafaela, que busca favorecer el desarrollo de futbolistas jóvenes en estructuras con mayores recursos y exigencias. Este tipo de acuerdos permite que jugadores con proyección puedan dar un salto de calidad en sus carreras, accediendo a nuevas oportunidades dentro del fútbol profesional.

Un salto en la carrera y nuevos desafíos en Santa Fe

Para Martínez, la llegada a Unión representa un desafío importante. El cambio de contexto implica una mayor competencia interna y la posibilidad de integrarse a un sistema formativo que apunta a nutrir al plantel profesional. Desde el club santafesino, la intención es acompañar su crecimiento y potenciar sus condiciones, con la mirada puesta en su evolución a mediano y largo plazo.

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Respaldo desde Rafaela y expectativas a futuro

Desde 9 de Julio de Rafaela destacaron el recorrido del juvenil y expresaron su respaldo en esta nueva etapa, subrayando los valores adquiridos durante su formación. Con esta incorporación, Unión reafirma su apuesta por el desarrollo de juveniles de la región, fortaleciendo su cantera y sumando un nuevo nombre al proyecto del club.