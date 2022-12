LEER MÁS: Unión, sin chances de quedarse con Santiago Mele

Incluso, se llegó a mencionar que los dirigentes por su parte habían iniciado la búsqueda del nuevo DT para reemplazar a Gustavo Munúa, y UNO Santa Fe accedió a la información que alguien muy importante de la CD había pensando en Javier Sanguinetti, que venía de dirigir a Newell's y terminó acordando su regreso a Banfield.

Este no era el plan de Battión y su grupo de trabajo, que finalmente terminó imponiendo su postura, para que en el 2023 siga siendo Gustavo Munúa el entrenador de Unión, más allá que también el DT tenía propuestas del fútbol mexicano, brasileño y en nuestro país se lo relacionó a Estudiantes, Newell's e Independiente.

Luego de una reunión entre Battión, Munúa y Spahn, se le hizo una propuesta de renovación de contrato. El DT pidió tiempo para pensarlo, más allá de que puso sus condiciones, como fueron dar un salto de calidad en cuanto a los refuerzos y al continuidad de jugadores que considera fundamentales.

Y Gustavo Munúa cumplió con su palabra y se puso al frente del plantel de Unión desde el primer día de pretemporada, y más allá que tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre, todavía se sigue dilatando el anuncio del nuevo acuerdo, el cual tendría una característica bien llamativa.

Se rumoreó que más allá que Gustavo Munúa arrancará su nueva etapa casi sin margen de error por lo antes descripto y con un Clásico Santafesino en la 4ª fecha que podría ser determinante para su futuro en Unión, el club le haría un contrato por dos temporadas, lo que se traduce en darle el cargo casi por todo lo que le resta de gestión a esta dirigencia encabezada por Luis Spahn.

Sin embargo, no hay demasiadas precisiones y todavía no se entiende cómo más allá de que Gustavo Munúa trabaja al frente del plantel todavía Unión no confirmó su continuidad como DT en las redes sociales, como estila a comunicar estas cuestiones vinculadas a las novedades que le interesa conocer a sus hinchas.

Esto se puede fundamentar en que Gustavo Munúa todavía tiene contrato hasta el 31 de diciembre, que restan limar detalles en cuanto a los aspectos de su contrato y las condiciones que puso para continuar, lo que abre una incertidumbre al respecto, o bien porque se espera a su representante Pascual Lescano para traducir el acuerdo en un documento.