Simonutti: "Unión no mejoró, viene pasos para atrás"

Leonardo Simonutti es el actual referente de la agrupación Triunfo Tatengue, que viene realizando una importante tarea en los últimos tiempos, ya que se transformó en la segunda fuerza política, con un claro cuestionamiento a la conducción de Luis Spahn en Unión y con un proyecto para reformar el estatuto del club.

Triunfo Tatengue intervino en las últimas elecciones donde llevó como presidente a Rodrigo Villarreal, que se produjeron en Unión luego de casi 10 años, donde se convirtió en la segunda fuerza política.

Simonutti habló con ADN por Radio Gol (FM 96.7) donde reveló en qué se basa la reforma del estatuto que proponen para Unión, se refirió a la relación con las otras agrupaciones, se mostró en total desacuerdo en que los dirigentes no hayan designado al nuevo entrenador y fue crítico con el año de gestión de la nueva CD que preside Luis Spahn.

En el arranque de la charla, Simonutti se refirió al nuevo estatuto que proponen para Unión y afirmó: "En lo particular, todos sabemos, incluso fue una de nuestras promesas de campaña trabajar en la modificación del estatuto, antiguo, que no refleja la realidad de hace muchos años. Hay cuestiones que son básicas, como es la incorporación de minorías en la conformación de la Comisión Directiva. Otra que es mucho más reciente que es el nuevo Código Civil y Comercial que hay que incorporarlo. Mientras que con el coronavirus, con las nuevas plataformas de reuniones virtuales, se hicieron una necesidad imperiosa, en cuanto a la conformación de un estatuto moderno. En el 2020 tenemos que hablar de otro estatuto, venimos retrasados, hay que actualizarlo para que quede para los años venideros.

"Además de estar presentes las minorías, que es algo que reclamamos, también obraremos con el ejemplo. Si esta CD nos permite hacer la apertura de una asamblea extraordinaria. Si no se hace y somos gobierno lo vamos a modificar. Es que la forma que haya debates es que esté la minoría en Unión", agregó Simonutti en otra parte de la charla.

Pero Simonutti no se quedó allí y acotó: "Nosotros tenemos un anteproyecto de estatuto. Estudiamos estatutos de Argentina y del exterior, como España, Alemania e Italia, para ver cómo podemos adaptar de ese primer mundo a nuestro país. Pensamos en generar una comisión fiscalizadora, que será la que fiscalizar lo que hará la CD, donde estará la minoría. También evaluamos la conformación de una Comisión de Ética y Disciplina, que no es para cuando se portan mal en un espectáculo, sino también para los jugadores o dirigentes que se portan mal, o tienen una actitud antideportiva, allí también estará la minoría".

Y Simonutti acotó: "Nosotros estamos incorporando algo, nosotros vamos un poco más allá, hablamos de una misma CD, pero de 23 cargos y que solamente vayan a elecciones seis cargos, el presidente, los tres vices y el síndico titular y suplente. Para conformar el resto de los cargos, desde el vice 3° hacia abajo, serían puestos seleccionados y elegidos por el presidente. De esos 17 puestos irían por la minoría entre tres o cinco participantes, que lo elegiría la minoría. Lo tiene Racing, por ejemplo. Nosotros hablamos de cuatro años de gestión, y que cuando sea necesario reemplazarlos sea decisión del presidente. Si por X motivo algunos de los integrantes no puede seguir o no cumple con la función que se desea el presidente lo puede reemplazar. Y si uno de los vices por causa de fuerza mayor se tiene que ir, los vocales titulares reemplazarán a los vices. Estamos pensando el algo más ágil, de mayor apertura. Queremos incorporar hacer plebiscitos o referéndum, de modo que con todos los sistemas electrónicos el unionista pueda votar sobre todas las cuestiones. Nosotros queremos un club más inclusivo. Queremos tener más disciplinas, para tener más socios, más vida social y más socios".

Leonardo Simonutti.png Leonardo Simonutti es la cabeza visible de la agrupación Triunfo Tatengue, que busca ser gobierno en Unión.

En cuanto a la respuesta que pretenden obtener del oficialismo de Unión, Simonutti dijo: "Ellos saben que el estatuto es anticuado. Tuvo modificaciones, pero no de fondo. Esto sería un nuevo estatuto, el de 1907 fue moderno en aquella época, pero en 2020 no podemos seguir con ese estatuto. Pero este trae la posibilidad que mejoren los ingresos a la institución, de profesionalizar a diversos departamentos de la institución. Por ejemplo el departamento jurídico, contable, el de fútbol amateur y profesional, de obras e instalaciones. Son un total de nueve departamentos obligatorios que tendrá la CD, cada persona que esté allí tendrá que rendir cuenta de cómo está trabajando. Queremos un club participativo, ordenado, ágil y donde el socio sea escuchado, Queremos que haya más disciplinas deportivas, no podemos tener solo 20, tenemos que volver a crecer".

Luego se le preguntó por la relación con las otras agrupaciones de Unión y Simonutti reveló: "Con Glorioso hablamos bastante, hay un ida y vuelta. Con Tate Campeón tenemos un contacto esporádico, pero caminamos por diferentes sectores, están alejados de nosotros y del oficialismo. Tenemos diálogo pero no el fluido que queremos tener. Igual falta mucho para una contienda electoral, a un año de las elecciones el club no mejoró, venimos pasos para atrás. En el plantel profesional vendimos por mucho dinero, en cuotas y financiación, incorporamos por mucho menos dinero, hay una brecha de entre 4 y 5 millones de dólares que entiendo que fue para pagar deudas. Pero si uno lo mira hacia atrás a un año de las elecciones, con lo que prometimos que hubiésemos hecho y lo que vimos que ocurrió. Sabemos claramente lo que podemos hacer con Unión. Sabemos que hay gente valiosa que se quieren y se van a sumar, desde gloria de la institución y profesionales renombrados, para tener el Unión que todos queremos tener, el de Casabianca, el de Corral, de Vega y de don Ángel Malvicino".

También opinó sobre la incertidumbre en cuanto a la designación del nuevo entrenador del plantel de Unión y Simonutti dijo: "Creo que lo tendríamos que haber tenido una vez que se fue Madelón, con nosotros hubiese sido el entrenador. Estamos en desacuerdo de no haberlo sumado todavía. Madelón dijo que en su momento que se estaban conociendo con los jugadores, cuestión que lleva todo un proceso y luego dijo que no tenía fuerzas para iniciar un cambio y se fue. Creo que de forma inmediata, en 15 o 30 días tendríamos que haber tenido un entrenador. En el fútbol argentino hay muchos y de calidad. Es cierto que nos ahorramos un sueldo, que nos ganamos un Quini como dijo el presidente pero se podría haber sumado un entrenador y negociar para pagarle el 1 de julio".

Por último, reflejó cómo es el trabajo de Triunfo Tatengue durante la cuarentena por el coronavirus y Simonutti dijo: "Estamos en permanente contacto vía Zoom. Nos organizamos en comisiones para trabajar, tenemos comisiones de trabajo. Es verdad que mucho no podemos hacer porque son trabajos de campo. Hay una cuestión muy importante, estamos sorprendidos de la manera que venimos creciendo. Al socio le pedimos que no deje de pagar la cuota, a cada persona que se quiere acercar le decimos que se hagan socios, fans hay muchísimos. Tenemos que militar con el ejemplo, el socio hace grande al club, y es el que hace la diferencia".