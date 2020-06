Marioni: "Tengo muchas ganas de trabajar en Unión"

En Unión llegó un momento trascendental desde lo deportivo, ya que como lo adelantó el presidente Luis Spahn, en junio se deberá definir al sucesor de Leonardo Madelón como entrenador. En ese sentido, en las últimas horas trascendió una charla que se mantuvo con Bruno Marioni, exdelantero de Newell's e Independiente que se encuentra trabajando en México.

Bruno Marioni, candidato a nuevo entrenador de Unión, habló con Deporte 9 por LT9 donde comenzó contando cómo se vive la pandemia del coronavirus en México e indicó: "Aquí el gobierno actuó bastante rápido y a pesar de ser la . Está en el puesto 10 en cuanto a contagios. Fue bastante menos duro que en otros estados, pero hace unos días fue el pico máximo, comenzó a bajar. Cuando se ve un día bueno en cuanto a contagios y muertes da más esperanzas que esto termine pronto. Ojalá que sea pronto por el bienestar de la gente".

En cuanto a las charlas con los dirigentes y el mánager Martín Zuccarelli, el entrenador Marioni reveló: "Es una lástima que se haya filtrado, pero es normal que pase. Acercaron mi nombre con la directiva de Unión, hablé con el vice Edgardo Zin, luego con Martín Zuccarelli donde le mostramos con el cuerpo técnico la metodología de trabajo e idea. Creo que dejamos una buena imagen e impresión. Nos causó muy buena impresión también a nosotros, me parece Martín es una persona sumamente preparado, ahora estamos a expensas que analicen las distintas variantes que tengan".

"Entiendo que deberá haber alguna charla entre los directivos de Unión, luego tomarán una decisión pero trato de no involucrarme demasiado en temas económicas y contractuales, y enfocarme donde soy más seguro que es la idea y el proyecto, que es lo que prefiero que se trate conmigo", agregó Marioni en otra parte de la charla.

También Marioni hizo un repaso de cómo se va desarrollando su carrera como entrenador y uno de los candidatos a entrenador de Unión, manifestó: "Nosotros comenzamos en Venados en 2016, donde estuvimos un año y ocho meses, calificamos al equipo a octavos de final, luego de haberlo tomado último en el descenso y lo hicimos trepar cuatro posiciones. Llegamos a la Liguilla. Luego fuimos a Pumas, donde en la copa pasada llegamos a semifinales, donde hacía mucho que no se llegaba. Obtuvimos el 53% de los puntos en disputa, salimos por un cambio de directiva y no por resultados".

Pero no se quedó allí, y Marioni indicó: "Estoy con muchas ganas de trabajar y tener un proyecto dónde trabajar y volcarle a un plantel una idea de juego y a partir de allí marcar una buena campaña".

image.png Bruno Marioni es uno de los candidatos a ser el nuevo entrenador de Unión.

Más adelante se le preguntó sobre su conocimiento que tiene de Unión, y Marioni indicó: "Soy vecino, ya que son paranaense. Hasta los 15 años hice las inferiores en Patronato, me fui luego a probar a Newell's. A mi primer partido lo vi en Unión, fue ante River en 1985. Tengo bastantes recuerdos de la zona".

Luego Marioni reveló cómo es como entrenador, debido a que tiene grandes chances de llegar a Unión admitió: "Hace un tiempo largo que empecé a prepararme mucho, terminé un master de gestión deportiva que creo muy importante el liderazgo del entrenador. En cuanto a la parte futbolística tengo un estilo ofensivo, quiero equipos protagonistas, con presión alta, que tenga una identidad clara, que controle el juego a partir de la posesión del balón. Esto no quiere decir que sea un lírico, sino que digo que tiene que ser equilibrado, pero protagonista. Saber atacar y defender. En cada estadio que se presente tiene que imponer condiciones".

Y el entrenador agregó: "Es verdad que habrá equipos que te superen, pero hay que saber ser protagonista, y no quiere decir que se tenga más el balón, sino saber dónde defenderse, dónde y cómo atacar, dónde neutralizar al rival. Tenemos una metodología muy desarrollada. Tengo muchas ganas ya que Unión viene de tener un muy buen proceso y eso nos anima ya que hay buen pie, juventud, tiene buena estatura y buen promedio de edad, nos ilusiona bastante".

En otro tramo de la nota a Marioni se le preguntó qué importancia le da a las inferiores y disparó: "Muchas veces no tiene que ver que cuentes con la calidad de jugadores, ya que los equipos grandes se nutren de Unión, Newell's y Talleres, por nombrar a algunos equipos. Tiene que ver con el convencimiento y conocimiento del fúbtol en general, la metodología,la idea,. Vimos a Defensa y Justicia y Vélez que se le plantan de igual a igual y marcan un estilo. Tenemos a un cuerpo técnico capaz de convencerlo".

Sobre cómo está conformado su grupo de trabajo, Marioni indicó: "Tengo un cuerpo técnico que trabajó en Newell's, también en Unión La Calera donde se logró llevar a un equipo que estaba peleando el descenso y ahora está jugando copas internacionales. Estoy con muchas ganas de trabajar en un proyecto ambicioso".

Y en la última parte, el candidato a técnico de Unión reveló: "Vengo de la escuela de Newell's, Pachuca y Atlas que son formadores. No podría decir que no me interesan, sino todo lo contrario, me interesan muchísima. Las inferiores de Unión están bien, sé que hay muy buenos valores. Esto luego hay que consensuar con la directiva, ya que es sumamente importante que el proyecto sea mancomunado, que sea integral, desde el primer equipo hasta la última categoría. No creo en otra cosa que no sea la comunicación y la integración de todas las áreas, donde todas entiendan la importancia de la otra. Exigiendo pero apoyándolos par que den lo mejor para el club".