Todos los caminos conducen a César Rigamonti

El mercado de pases hasta aquí no trajo mayores novedades en Unión sobre caras nuevas para el plantel, debido que hasta aquí lo que hizo mucho ruido fueron los jugadores que no seguirán vistiendo la rojiblanca.

En ese sentido los casos más resonantes fueron los de Nereo Fernández y Jonathan Bottinelli, a quienes el club comunicó que no se les renovaría el contrato, en una decisión muy polémica debido a que eran capitán y subcapitán, respectivamente, y dos de los líderes de las últimas campañas que terminaron con la clasificación para la Sudamericana (2019 y 2020).

En tanto que otros jugadores que no tuvieron demasiado rodaje se alejaron del club debido a que se les venció su contrato, mientras que a otros que se les termina el vínculo serán muy difíciles de retener, como son los casos de Damián Martínez, Franco Fragapane y Augusto Lotti.

Por Martínez habría que comprarle parte del pase a Independiente ya que viene de dos préstamos con Unión, aunque estaría la chance de concretar un tercero, pero para ello se necesitaría el aval del jugador y de su club de origen.

En tanto que a Fragapane se le realizaron varias propuestas debido a que es considerado clave por Madelón. El jugador, sin embargo, tendría la prioridad de emigrar al exterior, más allá que los popes tatengues analizan realizarle un nuevo ofrecimiento con el dinero que ingresará por la venta de Diego Zabala a Rosario Central.

Mientras que Lotti tendría todo cerrado para emigrar a Atlético Tucumán, más allá que desde la Avenida se mantienen expectantes ya que primero iba a ingresar como parte de pago por David Barbona, cuestión que quedó desechada, por lo cual el Tate podría hacer alguna propuesta para retenerlo.

Y en el rubro refuerzos hasta aquí el nombre que más ruido hizo fue el de Juan Ignacio Cavallaro, quien viene de ser campeón con Tigre de la Copa de la Superliga. Incluso el mismo Madelón se encargó de confirmar que mantuvo chances con el entrerriano, del cual dijo que tiene varios amigos en el plantel que dejó en su paso anterior por el club.

Una de las prioridades que tiene el Tate en este mercado de pases es conseguirle un reemplazante de jerarquía y calidad a Nereo, ya que la idea sería la de no apostar todavía por la juventud de Marcos Peano, quien rindió de muy buena manera en los dos partidos de la Copa de la Superliga donde fue de la partida ante Tigre.

Se mencionaron a dos arqueros con chances de calzarse la rojiblanca. Los dos pertenecen a Belgrano de Córdoba, que viene de perder la categoría: César Rigamonti y Lucas Acosta.

Acosta figuró en la lista de varios equipos del fútbol argentino, pero hasta aquí no pudo concretar su desembarco en ninguno. En Belgrano no es considerado, pero el club pretende venderlo en una cifra muy importante, debido a que su no presencia en el equipo obedece a cuestiones extrafutbolísticas.

Mientras que Rigamonti se ajusta más a lo que pretende Unión, debido a que viene con continuidad, con buenos antecedentes en el Pirata y su salida no sería para nada difícil, lo que lo acerca y mucho para convertirse en el reemplazante de Nereo Fernández.

Incluso, por lo que averiguó UNO Santa Fe, si Rigamonti llega al Tate es casi un hecho que Belgrano buscará a Nereo para disputar el campeonato de la Primera "B" Nacional, donde partirá como uno de los máximos candidatos a regresar rápidamente a Primera División.

Rigamonti nació en San Agustín, Córdoba, y el 7 de abril cumplió 32 años. Surgió futbolísticamente de Belgrano, donde estuvo desde 2007 a 2013. Luego pasó a Sportivo Belgrano (2013), mientras que luego tuvo un paso por Banfield (2014), Sarmiento de Junín (2015), Quilmes (2016/2017) y Vélez (2017/2018), para volver en junio de 2018 al Pirata.

En total, el arquero disputó 155 partidos (152 como titular y en tres ocasiones ingresó desde el banco de los relevos), sumando 13.644 minutos en cancha. Fue amonestado en 10 oportunidades, y expulsado en una ocasión.

El arquero, más allá de la propuesta que tendrá de Unión para reemplazar a Nereo Fernández, también está en el radar de Pablo Lavallén en Colón, mientras que en Rosario Central es la principal opción en caso que se venda a Jeremías Ledesma.