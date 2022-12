Incluso ya se presentaron algunos de los jugadores que finalizan sus préstamos en otros clubes, como el arquero Marcos Peano, aunque sería muy complicado que se quede. Asimismo, Facundo Agüero y Mariano Peralta Bauer también se presentaron, pero seguirían al expirar sus vínculos a fin de mes.

El uruguayo Jairo O'Neil también estuvo, pero todavía no fue oficializado como refuerzo. Vale recordar que arribó cuando el mercado de pases pasado había cerrado y no pudo jugar. Pero de igual modo, existía un acuerdo para que entrene y luego en 2023 pase a ser una de las incorporaciones. No obstante, Peñarol reclama el pago por los derechos de formación que Unión no pretendería abonar.

Si bien llegó Jonatan Álvez es complejo que siga; mientras que el otro uruguayo, Diego Polenta, directamente no asistió. Lo primero que estaba establecido eran los chequeos médicos de rutina y, una vez completados, se dará lugar a la preparación física, clave para encarar el resto de la pretemporada. A continuación, los jugadores que iniciaron la pretemporada.

pretemporada Unión.jpg Unión inicio la pretemporada en el predio Casasol. Prensa Unión

La lista de jugadores de Unión

-Arqueros: Sebastián Moyano, Marcos Peano, Diego González, Lucas Meuli, Froilán Díaz.

-Defensores: Franco Calderón, Claudio Corvalán, Francisco Gerometta, Federico Vera, Nicolás Paz, Jairo O' Neil, Lucas Esquivel, Juan Pablo Ludueña, Facundo Agüero,

-Mediocampistas: Gianfranco Cabrera, Juan Ignacio Nardoni, Juan Carlos Portillo, Mariano Peralta Bauer, Imanol Machuca, Bryan Castrillón, Mateo Del Blanco, Kevin Zenón, Ezequiel Cañete y Enzo Roldán.

-Delanteros: Jonatan Álvez, Tomás González, Daniel Juárez, Mauro Luna Diale, Lisandro Tablada y Matías Gallegos.