Unión traspasó a Gabriel Carabajal a Argentinos Juniors

Estaba cantado que Gabriel Carabajal no iba a continuar en Unión, ya que no era prioridad para el DT Juan Azconzábal, más allá que lo tenía dentro de la base principal. Por si fuera poco, el jugador notaba que no encajaba y por eso comenzó a escuchar algunas propuestas. Cuando parecía que Sarmiento era quién más iba a fondo, apareció en las últimas horas Argentinos Juniors para incorporarlo.